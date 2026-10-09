立法會通過首個五年規劃及施政報告致謝議案

立法會由周三起，一連三日辯論香港首個五年規劃議案及施政報告致謝議案，並在今日（10月9日）不記名下以大比數通過一五規劃議案及施政報告致謝動議，是次辯論共有88位議員發言，總發言時間為26小時46分，比去年施政報告約24小時多出逾2小時。



88名議員發言 總共花近26小時

行政長官李家超上月16日發表香港第一個五年規劃議案及2026年施政報告。立法會由周三（10月7日）起，一連三日進行香港第一個五年規劃議案及2026年施政報告議案合併辯論。

合併辯論分為四個環節，分別為「強化四大中心、人才集聚高地建設 鞏固提升國際競爭優勢(I)」、「強化四大中心、人才集聚高地建設 鞏固提升國際競爭優勢(II)」、「加快北部都會區建設 引領空間格局優化」、「深化粵港澳大灣區建設 搭建全球合作網絡」、「切實提升民生福祉 完善民生保障體系」，以及「全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』方針統籌發展和安全 提升公共治理效能」。

議員關注香港就業情況、北都發展、房屋等議題

會上，多名議員關注香港的就業情況，指香港社會出現經濟增長與工資脫鉤的情況，中下階層市民未能享受經濟成果；有議員則關注北部都會區的發展情況，憂北都釋出100萬平方米商業經濟樓面，令寫字樓市場雪上加霜；另有人關注房屋問題冀政府能著力令市民「住大啲」。

政務司司長陳國基提出政府議案。（鄭子峰攝）

經連日討論，立法會最終在今日晚上約7時半，不記名表決下大比數通過兩項議案。政務司司長陳國基就三日辯論作總結時回應指，過去三天議員發言範疇廣泛，意見對深化良政善治有積極作用。他指出，香港五年規劃對未來五年經濟及社會發展，作出系統部署，香港發展必須，放在國家發展大局中謀劃。五年規劃及施政報告正體現政府堅持以民為本，切實排解民生憂難。