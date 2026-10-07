立法會辯論五年規劃及施政報告　陳國基：規劃落到實處才是成功

立法會由今日（10月7日）起，一連三日進行香港第一個五年規劃議案及2026年施政報告議案合併辯論。政務司司長陳國基表示，各界歡迎政府公布五年規劃的同時，亦提醒規劃要落到實處才是成功的關鍵，否則只是空談。他表示，落實五年規劃為龐大且複雜的工程，必須有健全的保障機制，當局訂立五年規劃統領，施政落實、財政預算支持、年度述職匯報的公共行政框架，形成有目標、有責任、有監察的施政模式。



政務司司長陳國基動議辯論香港第一個五年規劃議案。（立法會直播）

陳國基：落實規劃須各界同心協力

陳國基動議辯論有關《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030年）》的議案。他強調，落實五年規劃，必須依靠各界同心協力，政府會積極擔當，主動有為與社會各界及市民推動規劃落實，深信只要堅定信心，把握機遇，香港定能在未來五年開創更好的發展局面，讓經濟各具活力，市民生活更美好，為民族復興偉業，作出更大的貢獻。他又稱，本屆政府將民生福祉放在首位，施政報告提出多項協助青年就業、鼓勵生育、加強勞工保障等，力求精準對接社會需求。

一眾司局長出席五年規劃及施政報告合併辯論。（立法會直播）

立法會內務委員會主席、金融界議員陳振英動議2026年施政報告致謝議案。他指出，五年規劃使施政不止於逐年推進，更提升為五年部署，將政策連貫性和可預期性，寫入制度中，讓社會各界對香港有清晰預期，讓施政有清晰坐標。

金融界議員陳振英在立法會對五年規劃與施政報告的合併辯論中發言。（立法會直播）

陳振英：北都可拓展離岸人民幣場景

北部都會區是五年規劃重點着墨的發展範疇。陳振英在辯論環節發言時指出，北都發展可拓展離岸人民幣場景，相信未來數年北都園區建設及創科融資需求只會持續上升，建議擴充綠色信貸，人民幣產品供給，並支持優質企業在香港交易所發行創科人民幣債券，為北都引入資金之餘，亦可協助產業建設，壯大人民幣計價投資產品的種類和選擇。

范駿華建議設高價值二手航材跨境綠色通道

選委界議員范駿華提到，國家「十五五」規劃明確支持香港提升國際航空樞紐地位，而香港有着「一國兩制」的獨特優勢，以及對接內地及國際主流標準，有能力打造具競爭力的飛機零部件交易及處理中心。

選委界議員范駿華在五年規劃及施政報告合併辯論中發言。（立法會直播）

他表示，飛機部件產業環節多，須透過跨部門協作才能加快落地，建議由財政司司長帶頭、運流局、商經局合作重點招商引資，並推動一條龍的服務。另一方面可與中國民航局，美國航空安全管理局、歐洲航空安全局等機構認證合作，協調中國民航局與民航處的監管，研究建立香港與內地的高價值二手航材跨境綠色通道。