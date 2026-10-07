立法會辯論五年規劃及施政報告 陳國基：規劃落到實處才是成功
立法會由今日（10月7日）起，一連三日進行香港第一個五年規劃議案及2026年施政報告議案合併辯論。政務司司長陳國基表示，各界歡迎政府公布五年規劃的同時，亦提醒規劃要落到實處才是成功的關鍵，否則只是空談。他表示，落實五年規劃為龐大且複雜的工程，必須有健全的保障機制，當局訂立五年規劃統領，施政落實、財政預算支持、年度述職匯報的公共行政框架，形成有目標、有責任、有監察的施政模式。
陳國基：落實規劃須各界同心協力
陳國基動議辯論有關《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030年）》的議案。他強調，落實五年規劃，必須依靠各界同心協力，政府會積極擔當，主動有為與社會各界及市民推動規劃落實，深信只要堅定信心，把握機遇，香港定能在未來五年開創更好的發展局面，讓經濟各具活力，市民生活更美好，為民族復興偉業，作出更大的貢獻。他又稱，本屆政府將民生福祉放在首位，施政報告提出多項協助青年就業、鼓勵生育、加強勞工保障等，力求精準對接社會需求。
立法會內務委員會主席、金融界議員陳振英動議2026年施政報告致謝議案。他指出，五年規劃使施政不止於逐年推進，更提升為五年部署，將政策連貫性和可預期性，寫入制度中，讓社會各界對香港有清晰預期，讓施政有清晰坐標。
陳振英：北都可拓展離岸人民幣場景
北部都會區是五年規劃重點着墨的發展範疇。陳振英在辯論環節發言時指出，北都發展可拓展離岸人民幣場景，相信未來數年北都園區建設及創科融資需求只會持續上升，建議擴充綠色信貸，人民幣產品供給，並支持優質企業在香港交易所發行創科人民幣債券，為北都引入資金之餘，亦可協助產業建設，壯大人民幣計價投資產品的種類和選擇。
范駿華建議設高價值二手航材跨境綠色通道
選委界議員范駿華提到，國家「十五五」規劃明確支持香港提升國際航空樞紐地位，而香港有着「一國兩制」的獨特優勢，以及對接內地及國際主流標準，有能力打造具競爭力的飛機零部件交易及處理中心。
他表示，飛機部件產業環節多，須透過跨部門協作才能加快落地，建議由財政司司長帶頭、運流局、商經局合作重點招商引資，並推動一條龍的服務。另一方面可與中國民航局，美國航空安全管理局、歐洲航空安全局等機構認證合作，協調中國民航局與民航處的監管，研究建立香港與內地的高價值二手航材跨境綠色通道。