吳康民逝世｜半年前100歲壽宴露面　與相識50年徒弟曾鈺成切蛋糕

100歲港區人大前代表吳康民逝世。他最後一次公開露面，是今年4月出席潮州商會為他舉辦的100歲壽宴，與相識逾50年徒弟、立法會前主席曾鈺成切蛋糕。全國人大前常委譚耀宗向《香港01》表示吳康民是愛國教育的典範，亦為其有份創黨的民建聯給予很多教育方面的意見。他對吳康民逝世感很傷心，憶述今年為吳祝壽時感對方健康每況愈下，畢竟年事已高，「唔係好認得人，精神麻麻，瞌眼瞓」。



2026年4月23日，香港潮州商會會所大禮堂舉行「慶賀吳康民榮譽主席百歲壽辰」壽宴。（潮州商會）

曾鈺成：追隨吳康民是我一生最大福氣

出席「慶賀吳康民榮譽主席百歲壽辰」壽宴的包括入境處處長郭俊峯、有「細劉」之稱的利福國際董事總經理劉鑾鴻，以及民建聯創黨主席、培僑中學前校長曾鈺成。

2026年4月23日，香港潮州商會會所大禮堂舉行「慶賀吳康民榮譽主席百歲壽辰」壽宴。（潮州商會）

曾鈺成當天回顧與吳康民超過50年的師友之情，感謝對方在教育和社會事務上的啟導與支持。他過去曾形容吳康民是他啟蒙導師，讀中學時本來對政治毫無興趣，笑言做夢也想不到有一天自己竟會「從政」。

到培僑工作，追隨吳康民，是我一生最大的福氣。 曾鈺成

他說，當年誘導走向政治、踏入政圈的兩位，分別是時任學生刊物編輯傅華彪，以及培僑中學校長吳康民。

2026年4月23日，香港潮州商會會所大禮堂舉行「慶賀吳康民榮譽主席百歲壽辰」壽宴。（潮州商會）

譚耀宗（黃寶瑩攝）

譚耀宗讚揚吳康民愛國教育典範 近年健康每況愈下

全國人大前常委、民建聯元老譚耀宗接受《香港01》訪問時表示，吳康民逝世感到很傷心，憶述每年都有為吳康民祝壽，今年百歲壽辰如是。不過，觀察到對方情況每況愈下，畢竟年事已高，「唔係好認得人，精神麻麻，瞌眼瞓」。

他說，大家都以為吳康民可以參加下月14日舉行的培僑中學80周年活動，「可惜等唔到啦」，讚揚他一直是愛國教育的典範，培僑中學在他帶領下由初期沒校舍，到之後發展得好，愈來愈受歡迎。作為民建聯創黨成員的吳康民，亦給予該黨很多關於愛國教育的意見。

2026年4月23日，香港潮州商會會所大禮堂舉行「慶賀吳康民榮譽主席百歲壽辰」壽宴。（潮州商會）

譚耀宗透露吳康民很喜歡旅遊，寫很多遊記，自己亦曾與吳同遊，形容對方「人係好好嘅」，對不少政治議題有很多分析。同時，他亦是資深的港區人大前代表，「好多領導人認識佢」。