APEC財長會首度在港舉行　聚焦數字基建與AI　三大看點全解讀

亞太經濟合作組織（APEC）第33次領導人非正式會議將於今年11月在深圳舉行，作為前奏的APEC財政部長會議今日（10月20日）起一連兩日在香港舉行。這是中國時隔12年後第三次擔任APEC東道主，更是香港首次承辦APEC財長會議。預計超過500位來自各成員經濟體的財金官員、代表及政商領袖將匯聚香江。



今次財長會有何重要議程？對香港及大灣區發展有何意義？《香港01》為你一文梳理三大看點。



財政部部長藍佛安將率領中國代表團來香港出席APEC財長會議，並負責主持。（資料圖片）

會議四大議題 聚焦數字基建與民生

國家財政部部長藍佛安將率領中國代表團出席並主持會議，副部長廖岷將代表中方發言。在當前複雜嚴峻的外部環境下，會議將聚焦加強宏觀經濟政策溝通，並探討人工智能（AI）帶來的新機遇。中方在財金渠道提出了四項重點議題：支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展，以及促進APEC青年財經人才交流合作。

香港首度承辦 展示「超級聯繫人」角色

財政司司長陳茂波指出，在「一國兩制」下，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的「內聯外通」優勢。香港首次承辦財長會議意義重大，特區政府將藉此機會向世界全面展示香港作為國際金融中心和「超級聯繫人」的獨特角色。

行政長官李家超昨日（10月19日）在禮賓府與來港參加APEC財長會議的亞洲基礎設施投資銀行行長鄒加怡會面。（政府新聞處）

陳茂波強調，在現時複雜的國際形勢下，區域經貿合作尤為重要，香港絕對可以發揮拓展市場的橋樑作用。此外，今次盛會亦提供了一個絕佳契機，讓亞太區的政治及商界領袖親身來到香港，實地了解這裏的發展機遇，並從不同層面親身感受粵港澳大灣區在創科、金融和區域合作上的聯動發展潛力。

本港政商界普遍認為，APEC會議落戶粵港澳大灣區樞紐城市，是向國際社會展示大灣區高水平對外開放的最佳舞台。會議吸引大量全球政商領袖，將可帶動區內高層次商業交流，香港亦可發揮專業服務優勢，進一步強化港深協同發展。

場外參觀活動 展現香港文化魅力

除了密集的正式會議外，當局亦為與會代表精心安排了豐富的場外與參訪活動，讓訪港的各國政商界領袖和嘉賓在會議以外，能夠近距離感受香港獨特的城市風貌，深入體驗這座「亞洲國際都會」的文化藝術活力與多元精彩。此前有報章專欄報道，20日的兩項參觀行程分別為寶蓮寺及大澳，以及山頂與海洋公園；21日會議結束亦有兩個行程，分別是科學園、數碼港及國際調解院，以及故宮博物館、藝術館與乘船遊覽維港。

亞太經合組織財長會議10月20日起一連兩日在香港會展舉行。（林曉儀攝）

APEC成立於 1989 年，是亞太地區層級最高的政府間經貿合作論壇。APEC目前共有21個成員經濟體，總人口約29億，約佔全球 60% 的GDP與 50% 的貿易量。

香港在1991年與中國、中華台北各以單獨經濟體身份加入APEC，其餘成員包括美國、俄羅斯、日本、韓國、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、巴布亞新幾內亞、汶萊、澳洲、新西蘭、智利、墨西哥、秘魯、加拿大。