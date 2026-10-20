選委會選舉提名期結束　31個界別有競爭　多個重量級人馬出選

2026年選舉委員會界別分組一般選舉提名期今日（20日）結束。累計接獲1115份候選人提名表格及40份指定團體提名表格。在36個經選舉產生委員的界別分組中，其中31個超額報名，餘下的5個等額。多名重量級人馬出選，包括立法會前主席梁君彥、律政司前司長袁國強、恒地主席李家誠、長實執董趙國雄等。



2026年選舉委員會（選委會）界別分組一般選舉將於11月22日舉行。政府今日（22日）刊憲公布各界別分組須選出的選委會委員席位數目及選舉主任名單，並宣布提名期將於10月7日（星期三）正式展開，至10月20日（星期二）結束。（選舉網站）

累計接獲1115份候選人提名 40份指定團體提名表格

負責提名及選出行政長官的選舉委員會換屆，提名期在今日結束。據聞，今屆選舉「有關方面」鼓勵競爭，奉行「自由搏擊」。今屆情況與去屆出現多達23個界別毋須投票、逾600人自動當選的情況截然不同。

今屆累計接獲1115份候選人提名表格及40份指定團體提名表格。在36個經選舉產生委員的界別分組中，其中31個超額報名，餘下5個亦滿額，競爭遠較去屆激烈。

社福界、醫學及衞生服務界競爭最大

當中，第一界別18個分組都出現超額競爭；第二界別10個分組中，有8個有競爭，最為激烈的界別為「社會福利界」及「醫學及衞生服務界」，「社會福利界」共有25人報名競逐15席，「醫學及衞生服務界」有23人競逐15席。

第三界別中的「漁農界」和「基層社團」兩個分組亦出現超額競爭。「漁農界」共有72人角逐60個席位；「基層社團」有75人競逐60個席位。

第四界別中的「港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表」，則有88人競逐76個席位；「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表」，共有93人競逐80個席位。

教育界、體演文出界、勞工界等五分組等額報名

此外，有5個界別分組為等額報名，包括「教育界」，「體育、演藝、文化及出版界」、「同鄉社團」、「勞工界」，以及「有關全國性團體香港成員的代表」。假如所有候選人資格獲確認，又無人退選，將毋須投票，自動當選。

資深政界人士、前高官、「大孖沙」參選

是次選舉中亦不乏重量級人馬出選：2018年卸任、上屆未參選的律政司前司長袁國強參選法律界；立法會前主席梁君彥參選工業界（第一）；前食物及衞生局局長陳肇始參選醫學及衞生服務界；恒地主席李家誠、長實執董趙國雄參選地產及建造界；香港電訊執行主席李澤楷參選香港僱主聯合會；工聯會立法會前議員陸頌雄、郭偉强亦報名勞工界。

下月22日投票

選委會界別分組提名20日結束，將於下月22日投票選舉。各界別參選人詳見選舉網站。