簡慧敏接替黃錦輝任港大校董　何君堯「大熱倒灶」傳主動棄任

《香港01》上周三（14日）報道無黨派的立法會內務委員會副主席何君堯，有望接替黃錦輝的港大議員校董議席。不過，所謂政治一日都嫌長，立法會秘書處今日（20日）公布，截止提名期限，只接獲G19選委界議員簡慧敏一人的提名，換言之簡慧敏當選為港大校董。政圈耳語，早前主動自薦的何君堯近日突然以工作繁忙為由，決定放棄接任港大校董一職。



簡慧敏當選為港大校董

黃錦輝在回歸29周年當日被爆出上月29日在中大校園醉酒駕駛不顧而去，四日後，沒向立法會通報被捕的他宣布辭職，連帶其經議員互選出任的港大校董席位亦一併懸空。黃錦輝辭任後，目前由立法會議員互選產生的5席港大校董代表，只剩下經民聯議員吳永嘉、G19議員李浩然、新民黨議員陳家珮，及民建聯議員陳學鋒4人。

港大校董懸空近四個月，秘書處上周發出電郵，邀請議員提名人選出任港大校董會的成員，以填補因黃錦輝離任而出現的空缺。任期三年。提名期今日結束。立法會秘書處今日（20日）公布，截止提名期限，只接獲G19選委界議員簡慧敏一人的提名，換言之簡慧敏當選為港大校董。

何君堯。（林彥汛攝）

上周盛傳成校董大熱 何君堯：如成事必全力以赴

政圈早前流傳何君堯主動自薦任校董一職，考慮到議會板塊間的「平衡」，議會內部決定成人之美安排其出任。何君堯在上周三（14日）接受訪問時表示，安排尚未敲定，但如果能夠擔任校董一職，定當全力以赴，為香港教育做到更好。問到為何對校董一職有興趣，他指自己對甚麼崗位也有興趣。

談到對港大校政有何願景，他當時表示，仍在摸索當中，而港大校董工作聚焦校政大方針，料工作相較校委會少。不過，校董會需要為學校定好大方向及政策事宜，校董會內有不少有能者，相信不需要擔心。

他又認為，港大學生會在2019年前後「不正常發展」，校方以「非常時期非常手段」處理，如今社會「由治及興」，待合適時間「扶正學生會是好的」。他又形容目前大學「餘毒未清」，可能仍有大學生幾年前受當時學生會「荼毒」，要多些時間「隔渣、過濾」。

工作繁忙為由 臨時棄任

不過，政圈耳語，何君堯近日突然以工作繁忙為由，決定放棄接任港大校董一，故最終安排簡慧敏臨陣頂上。按慣例，港大校董每年舉行一次常規會議，一旦缺席，全年出席率直接歸零。