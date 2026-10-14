何君堯繼「內副」後再有重任　料頂替黃錦輝做港大校董｜政圈風聲

捲入中大酒駕風波的黃錦輝7月辭任立法會議員，出缺的不只是議席，亦包括他因為議員身份而獲提名擔任的香港大學議員校董席位，僅出任約半年未「坐暖」便離任。前者，政府表明補選可能性極低；後者，立法會已先行一步部署填補空缺。《香港01》獲悉，無黨派的立法會內務委員會副主席何君堯目前呼聲最高，預計在無競爭下接替黃錦輝留下的空缺。



何君堯過去有涉獵教育議題，包括愛國主義教育、「體罰合法化」等。不過，議政風格向來較惹火的他，曾被政圈內部冠以議會「壞孩子」之名。何以今次會屬意由他擔任？有政圈中人分析，安排一大考量在於議會板塊間的「平衡」，既然獨立議員何君堯有意擔此重任，不如成人之美；另有政圈中人表示，何君堯私下為人相當「正常」，相信他即使走入港大校董會，在溝通合作上亦不會有問題。



黃錦輝中大涉醉駕辭任議員 港大議員校董同步懸空

黃錦輝在回歸29周年當日被爆出上月29日在中大校園醉酒駕駛不顧而去，涉「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」共4罪被警方拘捕。四日後，沒向立法會通報被捕的他宣布辭職，連帶其經議員互選出任的港大校董席位亦一併懸空。

黃錦輝辭任後，目前由立法會議員互選產生的5席港大校董代表，只剩下經民聯議員吳永嘉、G19議員李浩然、新民黨議員陳家珮，及民建聯議員陳學鋒4人。

料何君堯無競爭下接任

港大校董懸空近四個月，隨着立法會暑期休會結束，秘書處昨日（13日）發出電郵，邀請議員提名人選出任港大校董會的成員，以填補因黃錦輝離任而出現的空缺。任期三年。提名期下周二（20日）結束。秘書處又稱，如接獲多於一項有效提名，按照內會主席決定，選舉將於下周五（23日）舉行。

不過，按慣例是次很大機會繼續「和氣收場」，毋須選舉「爭奪」。據悉，議會內部初步協商，目前何君堯的呼聲最高，可望在無競爭下接任。

翻查資料，何君堯過去亦曾有擔任大學校董的經驗，於2015年獲時任行政長官梁振英委任加入嶺南大學校董會。他過去亦有涉獵各類教育議題，如愛國主義教育、「體罰合法化」。

惹火作風無礙 何君堯照成大熱

說起何君堯，其「壞孩子」的形象深入民心，過去不但屢爆惹火言論，更在年中與民建聯主席陳克勤隔空駁火。雖然港大的管治實權主要落在校委會，惟校董會作為全校規模最大的監督及立法機關，握有增補、廢除及修訂規程的大權，角色依然吃重。既然何君堯作風如此惹火，為何建制陣營仍放心交託此重任？

議會板塊「平衡」成一大考量

有政圈中人分析箇中玄機，此安排一大考量在於議會板塊間的「平衡」。皆因目前各大政圈均有代表進駐各校董會。原任該席位的黃錦輝亦為獨立議員，若是次改由政黨人士接手，恐防會予人感覺不太公道，而且無黨派有興趣的議員不多，既然同屬獨立身分的何君堯有意擔此重任，不如成人之美。

何君堯。（立法會直播）

政圈中人：何君堯私下正常 料加入校董會不會出問題

另有圈中人順道為何君堯「平反」，認為儘管何君堯在議事堂發言「稍稍突出」，但對方私下為人相當「正常」，與同僚相處融洽，相信他即使走入港大校董會，在溝通與合作上不會出問題。

說到底，政治人物往往具備多重面向，台前幕後的反差，無非是一體兩面。這位「壞孩子」走入港大後，會為校政帶來甚麼新景象。各界不妨聽其言、觀其行，拭目以待。