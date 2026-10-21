陳家珮去信政府促叫停山頂光影騷　憂礙清幽景觀寧放資源改善設施

旅發局原計劃於山頂盧吉道及夏力道一帶，推出燈影效果項目，但項目遭到市民、行山人士反對。新民黨港島西立法會議員陳家珮今日（21日）去信文化體育旅遊局促請終止上述項目，指雖然項目未正式啟用，未能評估效果，但已安裝的設施已對山徑自然清幽的感觀，造成嚴重的負面影響。她期望，當局能回應民意，審慎評估並考慮終止有關項目，將資源善用於更符合實際需要的郊野設施上。



陳家珮去信政府要求終止山頂光影項目。（陳家珮FB）

與周遭天然景觀成強烈對比 影響清幽視覺感觀

陳家珮今早與黨友郭浚傑前往山頂盧吉道及夏力道實地考察。她指，現場不少樹木均被繫上各類燈具，與步行徑旁亦佈滿外露設施，破壞原本的天然步道景貌。她認為雖然項目尚未正式啟用，但有關設施與周遭的天然景觀對比強烈，已安裝的各項配套設施，更是已對該山徑原本自然清幽的視覺感觀造成嚴重負面影響。

電線及設備位置較低 憂影響孩童及寵物

除影響景觀外，陳家珮提到，現場部分電線及設備的位置較低，擔心途人、孩童或隨行寵物容易接觸到，又提醒要注意在戶外潮濕多變的天氣下相關安全隱患。她續指，工程開掘土地及於草地上放置器材，對土壤、植物以及野生動物棲息環境的潛在影響，實與保護自然環境的本意背道而馳。

倡資源優先用於改善避雨亭、飲水機

陳家珮表示，市民大多在日間前往盧吉道及夏力道一帶休憩，較少在晚間前往該處；即使晚上到訪山頂，亦主要以欣賞夜景為主。而在與行山市民交流期間，他們都反映相比起光影裝置，山徑其實更需要避雨亭及飲水機等實用基礎配套。若具備相應資源，應優先用於改善這些基本設施，以保持山徑的自然原貌。

旅發局原計劃於山頂盧吉道及夏力道一帶，推出燈影效果項目，於步行徑部分指定位置設置小型燈光裝置，並配合「香港繽紛冬日巡禮」舉辦的全新光影匯演一併推出，取代「幻彩詠香江」。（資料圖片)

旅發局：改善項目細節 適時公布項目最新安排

旅發局本月18日發聲明稱，明白並重視居民就項目提出的意見，會繼續與居民及相關持份者保持緊密溝通，並有更廣泛諮詢，檢視項目整體安排及改善項目細節，將適時公布項目的最新安排。