青年宿舍豪花$3390買廁紙架　民青局：青協已退回未裝設備費用

審計報告四月揭發大埔青年宿舍採購家具及設備費用高昂，浴室暖風機平均每部9,400元，貴市價近四倍；廁紙架每個3390元。負責監督青年宿舍的民政及青年事務局今日（22日）表示，已約見營運機構青協，嚴肅跟進家具及設備採購，已全數退回未安裝的浴室設備費用，並承諾會徹底檢討內部採購程序及指引。



青協豪裝大埔青年宿舍

．浴室暖風機連安裝、運費等，每部9,400元，購入78部共73萬元

．廁紙架每個3,390元，購入76個，共25.8萬元（難以使用，換替代品）

．梘液器架每個2,390元，購入46個，共11萬元（安全問題，換替代品）

．扶手／毛巾杆每條1,890元，共購入152條，共28.7萬元（安全問題，只安裝一條，另一條備用）

審計報告特別不點名指青年協會經營的大埔青年宿舍PH2「大花筒」，採購家具及設備費用高昂。(香港01記者攝）

審計報告特別不點名指青年協會經營的大埔青年宿舍PH2「大花筒」，採購家具及設備費用高昂。(香港01記者攝）

全港首個、青協大埔青年宿舍約收900申請，結果將於1月7 日公布。(青協圖片)

民青局回應政府帳目委員會報告，不點名指已約見青協，嚴肅跟進青年宿舍家具及設備採購工作的事宜。至於審計報告提及的須予替代或未用浴室設備，該機構已向政府全數退回所有未用設備的費用，並承諾會徹底檢討內部採購程序及指引。

審計報告特別不點名指青年協會經營的大埔青年宿舍PH2「大花筒」，採購家具及設備費用高昂。(香港01記者攝）

民青局去信所有獲局方資助的非政府機構，嚴正敦促他們務須遵循政府撥款守則審慎善用公帑，時刻確保公帑用得其所，合法合規。如發現違規，政府定必依據相關資助協議，果斷採取一切必要跟進行動。民青局參考物流署2025年10月發布的指引和審計署所作建議，已更新局方向非政府機構發出的相關指引，加強管控日後所有政府資助興建青年宿舍項目的家具及設備採購。

審計報告特別不點名指青年協會經營的大埔青年宿舍PH2「大花筒」，採購家具及設備費用高昂。(香港01記者攝）

管控措施包括要求有關非政府機構在採購家具及設備時，必須就局限性招標記錄擬訂備選名單的原因，以及設備和其他相關項目所涉費用的分項數字；為採購家具及設備作市場研究，將獲推薦接納的投標價／費用與招標前預算和以往相類合約作比較；以及把適用的物流署指引納入其內部採購指引等。民青局亦已改善審批非政府機構提交採購家具及設備的流程，更嚴謹審視採購是否合規合理，確保採購的家具及設備符合「實而不華」和環保的原則。