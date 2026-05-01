審計報告｜青協：購入未用設備費用將還政府　民青局：將加強管控

針對審計署周三（29日）發表審計報告，不點名批評香港青年協會經營的大埔青年宿舍PH2「大花筒」，包括浴室暖風機連安裝及運費每部花9,400元、廁紙架每個3,390元等。青協周四（30日）就部份家具及設備價格補充回應，又指已採購而未用的家具及設備，將會向政府退回有關費用。民青局同日表示，同意審計署建議，會就日後所有青年宿舍採購家具及設備方面加強管控。



審計報告特別不點名指青年協會經營的大埔青年宿舍PH2「大花筒」，採購家具及設備費用高昂。（香港01記者攝）

青協：浴室暖風機花費涵電力供應工程 廁紙架梘液器未重複購買

青協周三已就審計報告初步回應，周四補充說明稱，採購的浴室暖風機項目並不是設備的單價，而是包括多項額外費用項目，包括產品成本、安裝的人工、運送和現場物流安排、電力供應工程等。至於發現有關廁紙架在更換廁紙時難以使用，而梘液器或會對使用者構成潛在安全問題和不便後，承辦商已更換了同類產品，不存在重複購買。

示範單位浴室的窗戶頂部，正安裝一部Panasonic樂聲牌的窗口式浴室寶。（網頁截圖）

民青局：將要求進行市場研究加入物流署採購指引

民青局同日表示，有就青年宿舍項目的推行向非政府機構發出《非政府機構須知》和《項目推行指引》，當中訂明需確保公帑資助使用得宜，家具及設備的開支須不應超過建築費用單位價格的12.5%，並應按照適用的程序招標，和參考政府做法，確保招標過程透明、公平及符合成本效益，並提倡公平競爭環境和投標的競爭性。除非有非常強力的理據，否則應接納最低價的合格標書等。大埔宿舍的家具及設備預留額佔建築費用單位價格的9.7%，低於12.5%的上限。

民青局又稱，會參考2025年10月發布的物流署指引和審計署建議，日後加強管控青年宿舍的家具及設備採購工作，包括要求非政府機構在採購時，記錄為局限性招標擬訂備選名單的原因，以及設備和其他相關費用的分項數字；進行市場研究；把獲推薦採納的投標價／費用與招標前預算及以往相類合約作比較；以及把物流署指引加入非政府機構的採購指引等。

青協大埔青年宿舍PH2豪裝要點：

．浴室暖風機連安裝、運費等，每部9,400元，購入78部共73萬元

．廁紙架每個3,390元，購入76個，共25.8萬元（難以使用，換替代品）

．梘液器架每個2,390元，購入46個，共11萬元（安全問題，換替代品）

．扶手／毛巾杆每條1,890元，共購入152條，共28.7萬元（安全問題，只安裝一條，另一條備用）

