外交公署批英國借半年報告抹黑一國兩制　干涉中國內政

英國政府昨日（22日）發布最新一期「香港半年報告」，外交部駐港特派員公署表示，反對英方藉所謂的報告，「老調重彈」抹黑「一國兩制」，干涉中國內政。公署發言人強調，香港是中國的香港，英方圍繞香港的政治操弄是螳臂當車，阻擋不了「一國兩制」行穩致遠的步伐，改變不了香港的光明前景。



外交公署發言人：英方老調重彈詆毀香港國安法

外交部駐港公署發言人表示，反對英國政府借所謂的報告，「老調重彈」抹黑一國兩制，詆毀香港國安法和維護國家安全條例，對特區司法案件說三道四，粗暴干預香港事務和干涉中國內政。

發言人又指，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方干預回歸後香港事務的權利。中國政府治理香港特區的法律依據是中國憲法和香港基本法，英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，更沒有資格以所謂「長期承諾」為由對香港事務指手畫腳。

發言人強調，中國中央政府對包括香港在內的地方行政區域，維護國家安全負有根本責任，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，制定和實施香港國安法和維護國家安全條例「天經地義」。特區依法打擊危害國家安全犯罪，公正審理危害國家安全案件，是維護法治權威、捍衛社會公正的必然之舉。任何外部勢力都無權指指點點，更無權藉個案干涉特區司法。

螳臂當車阻擋不了一國兩制行穩致遠

發言人稱，經過中央政府和香港特區的共同努力，香港的安全和法治得到有效維護，營商環境持續優化，經濟發展蓬勃興旺，權利自由更有保障，市民福祉日益增進，「一國兩制」的強大生命力和優越性充分顯現。特區發布首個五年規劃，使香港更好融入和服務國家發展大局，吹響了香港乘風破浪奮勇向前的進軍號，香港當前正迎來最好的發展時期。

發言人又指，香港是中國的香港，英方圍繞香港的政治操弄是螳臂當車，阻擋不了「一國兩制」行穩致遠的步伐，改變不了香港的光明前景，敦促英方正視現實，多做有利於中英關係發展的事，在涉港問題上謹言慎行，停止干預香港事務和干涉中國內政。