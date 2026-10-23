港府強烈譴責英國《香港半年報告》　斥污衊抹黑港人權及法治狀況

港府周四（22日）就英國發表所謂《香港半年報告：2026年1月至6月》中對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈不滿和反對，並必須嚴厲直斥其非。政府發言人強調，特區政府強烈譴責和堅決反對英國通過所謂半年報告就香港事務說長道短、歪曲事實、顛倒是非，妄圖以卑劣政治操弄干預香港特區政府依法施政。



發言人重申，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英國干預回歸後香港事務的權利。英國對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。特區政府再次強烈敦促英國認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止長臂管轄、干涉純屬中國內政的香港事務。

保障權利和自由

發言人表示，特區政府堅定維護香港市民受到法律保障的權利和自由。自香港回歸祖國以來，人權一直受到《憲法》和《基本法》的堅實憲制保障。《香港國安法》和《維護國家安全條例》訂明的危害國家安全的罪行精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰。有關法律不會影響本地的機構、組織和人員與其他國家、地區及聯合國等相關國際組織的正常交流。奉公守法的人士不會誤墮法網。

圖為金鐘政府總部。（資料圖片)

發言人強調，《香港國安法》和《維護國家安全條例》清楚訂明香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的規定，有關言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威的權利和自由。然而，和世界其他地方一樣，有關權利和自由並非絕對。《公民權利和政治權利國際公約》亦清楚訂明，在有必要保障國家安全、公共安全、公共秩序或他人的權利和自由等情況下，可以依法限制部分權利和自由。所謂報告片面引用數據扭曲事實，抹煞香港特區一直以來堅定保障市民依法行使權利和自由的決心和工作，特區政府必須直斥其非，予以強烈譴責。

維護國家安全相關法律

發言人提到，特區政府強烈反對英國所謂報告中針對香港特區維護國家安全相關法律及工作的無稽和失實內容。每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是以《聯合國憲章》為基礎的國際法及國際關係基本準則下，主權國家的固有權利，也是國際慣例。美西方不少國家，包括英國在內，均有其龐大而嚴密的國安法律體系。在維護國家安全方面的法律，英國最少有14部。在2026年6月，英國政府提出《國家安全（國家威脅）法案》進一步擴大其執法權力和新增罪行，並以具急切性為理由，要求英國國會以『快速審議』程序立法，結果英國國會僅用一個月便完成三讀通過法案。截至2026年6月，英國當局根據國家安全和反恐相關法律便拘捕了接近4000人，較去年同期大幅飆升15倍，亦高於過去10年中位數15倍；絕大部分拘捕與示威者支持某被英國政府以《2000年反恐怖主義法》所取締的組織有關。

在2026年9月，更有超過50人僅因在集會中和平地高舉自製橫額以聲援該被取締組織、或因穿戴或攜帶聲援該被禁制組織的物品而被拘捕，被捕者甚至包括一名94歲的大律師。英國政府雷厲風行執行其嚴苛的國安法律，即使其取締有關組織的決定備受批評，仍然大規模以恐怖主義罪行拘捕聲援該組織的示威者，卻將只針對極少數危害國家安全犯罪分子的《香港國安法》及其他特區相關法律，以及香港特區執法、檢控和司法機關依法履行職責，抹黑為『損害權利和自由』，並繼續肆無忌憚扭曲事實加以抨擊，此舉正好顯示出其一向虛偽的雙重標準行徑，實在極其醜陋、令人不齒。

金鐘添美道政府總部。（黃偉民攝）

發言人指出，事實上，《香港國安法》實施6年多以來，讓廣大香港市民生活和經濟活動迅速回復正常，營商環境得以恢復並不斷提升。香港維持世界自由經濟體排名第一，跨境財富管理排名升上世界第一，世界競爭力排名第二，國際金融中心排名三甲，公開招股集資額位居全球首位；並於2026年持續刷新集資紀錄﹕首三季集資總額突破3,880億港元，為去年同期的兩倍以上，並創下歷來首九個月最高集資紀錄；香港在《2026年法治指數》的整體排名位於前列位置不變，並繼續領先於個別不時無理批評香港法治和人權狀況的美西方國家。這些國際認可的成就都是建基於《香港國安法》及特區其他相關法律和維護國家安全工作為香港社會帶來的自由和安穩。