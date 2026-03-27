外交部駐港公署斥「半年報告」：英國沒資格就香港事務說三道四

外交部駐港公署以「英國沒有任何資格就香港事務說三道四」為題表示，就英國政府發表所謂「香港問題半年報告」、詆毀抹黑香港特區發展、對香港事務說三道四，強烈不滿和堅決反對。



外交部駐港公署。（資料圖片）

外交部駐港公署發言人：英方對回歸後的香港無權、無治權、無監督權

外交部駐港公署發言人表示，《中英聯合聲明》核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方幹預回歸後香港事務的權利。中國政府治理香港特區的法律依據是中國憲法和香港基本法，英方對回歸後的香港無權、無治權、無監督權。

發言人又指，中國政府對包括香港在內的地方行政區域維護國家安全負有根本責任，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，實施香港國安法和香港國安條例天經地義，無可指摘。特區司法機關依法獨立審理危害國家安全案件，執法機關依法打擊危害國家安全犯罪，是維護法治權威、捍衛公平正義的必然之舉，不容外部勢力置喙。

促英方正視現實：停止借所謂「半年報告」進行政治操弄

外交部駐港公署敦促英方正視現實，擺正位置，摒棄殖民主義和「教師爺」心態，切實尊重中國主權，停止就香港事務指手畫腳，停止借所謂「半年報告」進行政治操弄，多做有利於中英關係發展以及香港同英國交流合作的好事、實事。