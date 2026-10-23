生育津貼｜財委會通過增撥16億　生二胎獎勵加碼至3萬元

新一份《施政報告》公布，兩萬元「新生嬰兒獎勵金」計劃延長三年，第二胎獎勵金更「加碼」至三萬元。立法會財委會今日（23日）通過額外撥款16億元，以落實相關優化措施。會上，有議員指，過去獎勵金的撥款有盈餘，問到政府會否就獎勵方式設中期檢討。有議員則關注獎勵金日後會否變經常性開支。



政務司副司長卓永興表示，計劃推出兩年後，當局會檢視成效，假如有空間調整政策令津貼更具彈性、善用資金，當局會作考慮。不過他強調，主要原則為用錢需要用得其所。他又透露，是次延長及優化計劃每年所涉的行政開支約240萬元，較以往的80萬元多，惟相關費用將由部門自行承擔。



楊永杰倡設中期檢討 卓永興：如有空間會作考慮

新生嬰兒獎勵金計劃2023年推出。據當局向立法會呈交文件顯示，截至今年8月底，計劃已向77709名申請者發放獎勵金，涉15.54億元，按核准承擔額22.86億元計算，結餘約為7.32億元。

會上，九龍中議員楊永杰指，政府過去申請用作獎勵金的撥款均有盈餘，會否就獎勵方式設中期檢討，例如累進計法，第一名子女派發3萬獎勵金，第二名派發4萬獎勵金，第5名派發5萬獎勵金，如此類推。

卓永興指，計劃推出兩年後，當局會檢視成效，假如有空間調整政策令津貼更具彈性、善用資金，當局會作考慮。不過，他強調主要原則為用錢需要用得其所，而非為了避免出現結餘，或用盡資金而額外推出政策。

行政費用增至240萬 卓永興：需提升電腦系統及增配人手處理

選委界議員陳紹雄關注，過去每年發放新生嬰兒獎勵金，以及日後延長與優化計劃，每年涉及的行政開支為何。卓永興表示，計劃過去每年的行政開支為80萬元，延長與優化計劃後則增至約240萬元。他解釋，費用增加是由於推出累進安排後，負責部門需要提升電腦系統及增配人手處理，惟相關開支將由部門自行承擔。

勞聯議員周小松指，政府強調新生嬰兒獎勵金計劃，為向市民發出清晰的鼓勵信號，估計未來當局未必會取消相關津貼。他關注，新生嬰兒獎勵金計劃日後會否變成經常性開支，以及當局有否評估政策的經濟效益。卓永興表示，需要視乎再推行3年後的成效再作決定。

梁文廣關注「龍鳳胎」如何發放津貼

九龍西議員梁文廣關注，若誕下「龍鳳胎」應如何發放津貼，是否會將「大孖」視為第一胎，而「細孖」視為第二胎。卓永興指，若父母此前已育有子女，其後再誕下龍鳳胎，合共可獲6萬元津貼，即兩筆各3萬元的累進鼓勵金。假若父母此前未曾生育，首胎即為龍鳳胎，則可獲5萬元津貼，即一筆2萬元的首胎鼓勵金，加上一筆3萬元的累進鼓勵金。

新民黨港島西議員陳家珮關注，為何累進金額只適用於第二名子女，而不能一直累進增加，以及有多少個有新生嬰兒的家長沒有申請鼓勵金。她又問到，當局有否評估若改為攤開數年派發鼓勵金，能否舒緩當局的財政壓力，以及有多少個有新生嬰兒的家長沒有申請鼓勵金。

卓永興指，關於政策的其他可行性，未來會再研究。他又稱，目前有99%合資格的家長有申請鼓勵金；至於攤開數年發放獎勵金，他認為反而會令行政程序變得繁複，增加行政開支。