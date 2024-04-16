$2萬新生嬰兒獎勵金︱特別財會：至3月中向近萬人發款　涉約$2億

政府早前推出新生新生嬰兒獎勵金，就每名於2023年10月25日起出生的嬰兒給予2萬元的現金獎勵，計劃為期三年。行政署回覆立法會時透露，截至今年3月15日，共收到10,271份合資格的新生嬰兒獎勵金申請，已向9,677名申請人發放獎勵金，涉款約2億。



初生嬰兒。（REUTERS/Remo Casilli/File Photo）

行政署回覆立法會時透露，截至今年3月15日，共收到10,271份合資格的新生嬰兒獎勵金申請，並在在農曆新年前已開始向9,677名申請人發放獎勵金，即涉款1.94億元。此外，政府為執行計劃，聘請了額外人手處理文書工作，相關行政費用每年約為80萬元，並透露，為估算執行計劃的資源，行政署假設2024/25年度開始每年會有約39 000名新生嬰兒。

至於未來會否恆常計劃，行政署指，由於新生嬰兒獎勵金計劃自去年10月25日才推出，至今不到5個月，仍需要觀察計劃實施一段時間，方能在適當的時間作出檢討，決定計劃的未來路向。

財赤高企 力求在鼓勵生育和維持公共財政穩健間取平衡

其他金錢援助鼓勵生育方面，行政署指，單就新生嬰兒獎勵金，已開立為數22億8,600萬元的非經常開支新承擔額，是政策上的突破和重大的財政承擔。在財政赤字高企的情況下，政府在考慮提供任何其他形式的金錢援助時，必須審視有關建議對公共財政帶來的影響，力求在鼓勵生育和維持公共財政穩健之間取得平衡。