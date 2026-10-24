一五規劃｜中國社科院院長：行政主導可問責檢查　轉化為治理效能

2026年「一國兩制」學術研討會今日（24日）舉行。中國社會科學院院長高翔指，港澳是利益多元、訴求多樣社會，需要一個公共平台把分散的意願整合為共同行動，編制五年規劃便是尋求最大公約數，亦是把國家所需、港澳所長，與市民所盼結合起來。他又提到，加強行政主導，提升治理效能的同時，需要有具體的治理工具加以承載，而在五年規劃的統籌下，「行政主導成為可操作、可檢查、可問責的治理安排」



特區政府首次推出五年規劃，對接國家發展策略。(資料圖片)

港澳定五年規劃 實現「一國」與「兩制」優勢制度性銜接

學術研討會今日在中文大學（深圳）舉行，主題為「港澳五年規劃與融入服務國家發展大局」，有百多名學者、政界人士出席。

高翔表示，國家主席習近平早前強調特區政府要主動對接國家事務規劃，健全和完善行政主導，更好融入和服務國家發展大局。他認為，港澳編制和實施五年規劃，正實現了「一國」與「兩制」優勢制度性銜接，體現「一國」之本，主動對接國家治理體系的大局意識，並探索出「有為政府」與「有效市場」相結合的治理新模式。

港澳利益多元 需要公共平台把分散的意願整合

高翔續指，港澳為利益多元、訴求多樣的社會，需要一個公共平台把分散的意願整合為共同的行動，而編制五年規劃便是尋求最大公約數、畫出最大同心圓的過程。他相信共識需要經共同編制和共同討論而成，參與越充分，認同越深切，落實就越有力。

他形容，這份規劃便是把國家所需、港澳所長與市民所盼結合起來，將高質量發展，落到一個個可檢驗的項目和指標上，確保中長期發展目標能夠一以貫之、接續推進。

中國社會科學院院長高翔認為，在五年規劃的統籌下，行政主導成為可操作、可檢查、可問責的治理安排。(林彥汛攝)

五年規劃統籌下 行政主導成可問責治理安排

行政主導方面，高翔提到，港澳回歸以來的實踐證明，「行政主導運行順暢，社會就安定、發展就順利」。他認為，加強行政主導，提升治理效能，要有具體的治理工具加以承載，在五年規劃的統籌下，「行政主導成為可操作、可檢查、可問責的治理安排」，可把行政主導的體制優勢，轉化為實實在在的治理效能，有助於持續優化特區施政，不斷改善民生福祉。

特首政策組組長黃元山認為，香港五年規劃讓「一國兩制」的制度優勢有了可操作、可考核的載體。(林彥汛攝)

黃元山：對接國家不是照抄專章 而是找出兩者結合點

特首政策組組長黃元山表示，香港五年規劃讓「一國兩制」的制度優勢有了可操作、可考核的載體。五年規劃是「設計圖」，施政報告是「施工圖」。香港能夠第一次制定五年規劃，得益於由亂到治、由治及興的歷史性轉變，得益於「愛國者治港」原則全面落實。他認為，沒有穩定的管治，就沒有長遠的規劃。

至於如何落地，他強調「對接不是照抄專章」，而是讀通「十五五」規劃綱要，找出「國家所需」和「香港所長」的結合點，並隨着國家戰略部署的演進動態調整。

全國人大前常委譚耀宗認為，香港不必追求成為深圳或上海。(林彥汛攝)

香港不必追求成為深圳或上海

全國人大前常委譚耀宗指，香港不必、也不應追求成為另一個深圳或上海，而應做深做好那些只有香港能做、且做得最好的事。他又稱，融入和服務國家發展大局，最終必須轉化為市民可感和可及的獲得感、幸福感、安全感，而香港五年規劃便涵蓋教育、醫療、房屋、支援弱勢社群、勞工保障、安老、綠色轉型等範疇。

倡設動態監測與第三方評估機制

在落實五年規劃方面，他指105個指標的落實進度、政策效應與社會反響，需要獨立、客觀、持續的追蹤，建議設立規劃實施的動態監測與第三方評估機制，委託中國社會科學院港澳研究中心等平台，聯合內地及香港學術機構、智庫組織，建立跨地域、跨學科的追蹤研究機制，定期發布評估報告，為規劃中期調整提供學理支撐。他強調社會力量的價值不僅在於建言，更在於監督與反饋。