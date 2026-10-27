立法會議員加人工1.6%！月薪突破11萬元　每年額外200萬公帑開支

立法會議員本月起加薪1.6%，議員基本月薪突破11萬元，立法會主席李慧琼月薪則為一眾議員的雙倍，即221,060元，即加薪3,480元。每年額外公帑開支接近200萬元。



立法會議員加人工。（立法會截圖）

議員人工突破11萬 主席人工達22萬

今年政府財政狀況紓緩，政府早前宣布公務員劃一加薪2%、問責官員加薪1.3%、司法人員加薪2%。立法會議員薪酬今年亦可加薪。按機制，立法會議員酬金、可申領的醫療津貼和議員辦事處營運開支等償還款額的上限，每年按丙類消費物價指數的變動調整。據悉，一眾代議士最近接獲通知，將會加薪1.6%，追溯至10月1日生效。不過，立法會方面未見有特別對外公布。

加薪後，議員基本月薪為110,530元，比之前多1,740元。立法會主席李慧琼月薪則為一眾議員的雙倍，即221,060元，加薪3,480元。內會主席陳振英月薪165,800元，加薪2,610元。至於三名兼任行會成員的陳克勤、劉業強、吳秋北，經扣減三分一後，月薪為73,690元，加薪1,160元。

立法會議員月薪總支出每月增加155,730元

按此計算，立法會議員月薪總支出，每月將會增加155,730元。今次加薪至少生效至明年9月，換言之一年額外支出約186萬元。不過，按現行機制，相關開支除了議員月薪，亦涵蓋醫療津貼、營運開支償還款額等，言取決於每位議員的具體使用情況，人人不同，總額難精確計算。