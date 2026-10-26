議員豪花公帑向助理派獎金捱轟　擬限花紅不超薪酬15%｜政圈風聲

上屆多名議員卸任臨別之際，以公帑向助理豪派花紅。其中選委界前議員馬逢國更向捲入與女童性交案的助理施駿興，發放高達26.4萬元，相當於半年薪酬的巨額獎金，遭質疑為「慷他人之慨」。政圈耳語有關方面對此亦有微言，認為損害議會形象。



《香港01》獲悉，立法會擬收緊議助的獎金發放機制。日後議員不論以任何名目，向議助「派錢」，如花紅、約滿酬金、獎金等，總額都不得高於其薪金的15%，與現時議員約滿酬金機制「看齊」。倘不符規定者，立法會秘書處有權拒絕批核款項；不過，最終細節及推行時間，尚待「拍板」。



30名棄選議員派約940萬元予157名議助

立法會去年底換屆，有40名議員不競逐連任，麾下逾百名助理需另謀高就。當中，30名不連任議員，合共向157名議助發放了約940萬元獎金或花紅。馬逢國當時向傳媒解釋，該筆獎金為對施駿興數年工資過低的「補償」。

前議員質疑做法奇怪 如同「慷他人之慨」

雖說議員向助理發放花紅獎金，理應經過深思熟慮。但議助薪酬始終是透過議員的「辦事處營運開支」實報實銷，本質上屬於公帑。缷任議員豪派花紅，自然觸動社會神經，政圈對此亦有不少質疑聲音，行會成員、前立法會議員湯家驊批評做法如同「慷他人之慨」；實政圓桌前立法會議員田北辰對做法感到奇怪；前立法會議員江玉歡認為，此舉或會令公眾產生錯覺，誤以為營運津貼必須在任期屆滿前全數用盡。

事後，立法會主席李慧琼出馬「解畫」，稱完全理解社會對議員使用公帑的意見，議員們亦明白市民對審慎使用公帑的要求。立法會會一如既往，持續優化工作方式方法及機制。

議助花紅、約滿酬金、獎金擬設限 總額不得高於薪酬15%

事隔約5個月，《香港01》獲悉，改革方案初步敲定。日後議員不論以任何名目向議助「派錢」，如花紅、約滿酬金、獎金等，總額都不得高於其薪金的15%，與現時議員的約滿酬金機制，以及大部分政府合約職位「看齊」。同時，如果議員要發放相關款項，必須在僱傭合約內清楚列明。若有不符規定者，立法會秘書處有權拒絕批核款項。

不過，最終細節及推行時間仍有待「拍板」，預料落實後秘書處將推出全新指引；屆時，一眾現職助理或需按情況修改合約。

有代議士憂削議助吸引力 有議員撐收緊「以身作則」

對此，議會內部意見紛紜。有代議士指，社會議題瞬息萬變，議助不時需要加班工作，花紅與獎金，通常被視為對他們辛勞付出的合理補償。不過，由於議員的營運經費有限，部分人未必會每年發放花紅，而是選擇在任期結束時，視乎財務狀況一次性發放。若增設花紅上限，恐怕會增加議員預算的難度。

不過，有代議士就力挺方案，指事件涉公眾觀感問題，畢竟營運開支所用的是公帑，必須嚴肅處理，要做到有規有矩。況且立法會的職能之一，是監督政府不可亂花公帑，議員更應以身作則。該代議士又稱，現行機制未有限制議員上調助理的薪酬，若要論功行賞，大可撥款內部資源，直接加薪作回報；條例亦無阻議員自掏腰包，倘若議助表現卓越，大可自行出錢「犒賞助理」。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

狂加人工鑽漏洞？ 議會中人：帳目透明料無人願押名聲

至於設封頂方案後，會否有人在屆尾大幅加薪來規避機制？有議會中人指，議會難以鉅細無遺地規管每項細節，惟相信此類情況出現機會極微，始終帳目全盤公開，傳媒大眾均可查閱。既然議會已明文定下規矩，相信不會有人不顧政治前途及名聲。

平情而論，新做法若落實，料有助改善社會觀感。然而，積累多年的議助待遇與出路問題，至今仍舊懸而未決。議助作為代議士不可或缺的「左右手」，對提升議政質素有舉足輕重的作用。長遠而言，如何設計出一套合理的制度，為議會持續吸納及挽留優秀政治人才，確實值得各方深思。