公務員每月「長糧」平均增至$20200　公帑承擔退休金料達9,248億

退休公務員及司法人員「長糧」加碼，按機制增加2.1%，政府每月平均額外為每人支付多約370元退休金。單計上年度的退休公務員及司法人員平均每月退休金約為20,200元，較前一個年度或之前退休人員的17,700元，增加2500元。截至2025年3月31日，法定退休金承擔額9,248億元，其中在職公務員及司法人員佔約四成，退休公務員及司法人員佔約六成。



公務員事務局局長楊何蓓茵。（呂婉盈攝）

議員陳宗彝。（湯致遠攝）

2025/26年度公務員「長糧」$20200

過去5個財政年度，領取退休金的人數及相關退休金總開支，由2021/22財政年度約15萬人及約422億元，增加至2025/26財政年度逾16萬人及逾500億元，增幅分別達9%及逾18%。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（28日）回覆選委界立法會議員陳宗彝查詢時，交代2025/26財政年度的最新數據，單計上年度退休公務員及司法人員平均每月退休金約為20,200元，較前一個年度或之前退休人員的17,700元，增加2500元。

公務員退休金計劃只適用於在2000年6月1日之前受聘的公務員，預計到2030年代中期，每年退休金支出會逐步減少。部分可享退休金的公務員距離退休仍有一段時間，粗略估計2040年前後可全部退休。

公務員（林靄怡攝）

公帑承擔退休金料達9,248億 開支長達40至50年

政府委聘獨立精算師估算退休金承擔額，考慮薪酬調整、預期壽命、通脹等，截至2025年3月31日的法定退休金承擔額為9,248億元，其中在職公務員及司法人員佔比約四成，退休公務員及司法人員佔約六成。承擔額反映預計未來累積退休金支出，而不是政府須即時一次過作出撥備。

楊何蓓茵指公務員退休金開支會長達40至50年，甚至更長的時期中，並且預計在2030年代中期以後，每年的支出會逐漸減少。政府會繼續在年度預算內預留開支，用以支付每年的退休金款額。

公務員（林靄怡攝）

不會改變支付退休金方式

被問到會否考慮研究發行約6,500億元的通脹掛鈎債券，以鎖定公務員的退休金支出，及早化解因公務員預期壽命延長及通脹等因素，導致「滾雪球」式的財政承擔，楊何蓓茵指作為良好、遵守合約精神的僱主，政府不應也不可輕言更改，正如政府亦不可輕言更改公積金計劃條款下的政府供款額、計算及發放方式一樣。經諮詢相關單位，政府沒有計劃就支付公務員及司法人員退休金的金額和方式作任何改變。