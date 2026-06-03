退休公務員領長糧人數達16萬　涉款501億　5年間升兩成

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（3日）回覆立法會議員陳家珮，指2025-26財政年度有16萬名退休公務員及司法人員正領取退休金，涉款501億元，與2021-22的422億相比，升幅達19%。



2000年6月1日或之後入職的公務員則按強積金計劃或公務員公積金計劃受聘，不再享「長糧」。2025-26年度，其總人數達137,400人，供款總開支達99億元。



公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片／周令知攝）

領取退休金公務員人數5年增9%

楊何蓓茵提供的數字顯示，領取退休金的退休公務員由2021-22財政年度的150,086人，上升至2025-26的163,624人，升幅達9%。公務員及司法人員退休金總開支（包括酬金及退休金）則由2021-22的422億元，升至2025-26的501億元，升幅達19%。

過去五個財政年度，領取退休金的退休公務員及司法人員的人數及向他們支付的退休金開支總額。（政府新聞處圖片）

另外，預計有5,330名將在2026-27新領取退休金的退休公務員及司法人員。根據政府數字，2025-26年度，有2,578宗因領取退休金的退休公務員及司法人員離世而停止發放其每月退休金。這數字過去五個年度約略維持在2,000多宗水平。按此推算，即使新增的5,330人減去「自然流失」，領取人數仍會錄得「淨增長」。

強積金或公務員公積金供款升五成 楊何蓓茵：供款隨服務年期增加上升

2000年6月1日或之後入職的公務員則按強積金計劃或公務員公積金計劃受聘，不再享「長糧」。其總人數由2021-22的120,600人，升至2025-26的137,400人，升幅達14%。強積金及公務員公積金供款總開支亦由2021-22的67億元，升至2025-26的99億元，升幅達48％。

過去五個財政年度，按強積金計劃或公務員公積金計劃下的聘用條款受聘的總人數及政府為合資格人員作出的供款總額。（政府新聞處圖片）

楊何蓓茵指，根據公務員公積金計劃，政府作為僱主的供款率按公務員的服務年期而上升。現時全部公務員仍未達可獲最高供款率的服務年期，因此強積金及公務員公積金供款總開支除了會跟隨人數上升外，也會跟隨公務員的服務年期增加而上升。