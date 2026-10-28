油價高企｜工聯會促重推柴油補貼　倡加碼兼為期至少兩月

自美伊戰爭開打以來，本港商用車輛燃料價格居高不下。工聯會指，現時燃料開支過高已嚴重威脅業界生存，然而支援措施未能到位，促請特區政府正視業界危機，盡快推出不少於兩個月的新一輪柴油補貼計劃，以平抑油價波動、穩定本港民生交通運作。



工聯會議員見環境及生態局局長謝展寰。（工聯會提供）

工聯會促盡快推出新一輪柴油補貼計劃

工聯會多名立法會議員今日會見環境及生態局局長謝展寰，指在國際地緣政治與局勢持續波動下，油價居高不下若政府任由市場主導，油公司勢必延續「加快減慢」的不合理定價方式，令業界營運難以為繼，最終引發連鎖加價潮轉嫁市民，促請當局盡快推出新一輪柴油補貼計劃。

工聯會又建議政府多管齊下，積極與內地溝通由政府主導直接採購內地成品柴油專供本港交通業界，從源頭降低成本，並於油價波動期啟動《石油（保存及管制）條例》，對民生柴油售價進行法定監管，以及強制油公司公開進口成本、零售價與折扣數。

林偉江、梁子穎。（林彥汛攝）

林偉江： 商用車營運情況到臨界點

勞工界議員林偉江提到，現時有前線司機簽了合約，不能削減服務，然而在油價高企的情況下「每開一轉車，蝕一轉錢」，前線司機需「硬食」壓力。他形容，現時商用車營運情況差不多到臨界點，促請政府再推出柴油補貼計劃，期限不應少於2個月，並進一步「加碼」補貼金額應比上次每公升3元補貼為高。

林偉江又建議商用車隧道費減半，並減免商用車牌照費。他引述，謝展寰在會上正面回應，考慮在政府財政許可下推出支援措施。