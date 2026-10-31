梁宏正：一五規劃開拓青年發展空間　施政報告助融入國家發展大局

行政長官李家超上月公布香港第一個五年規劃，以及新一份施政報告。民政及青年事務局副局長梁宏正今日（31日）表示，五年規劃強調開拓青年發展空間，更關注青年在學業、就業、創業和職業方面的需要，施政報告亦提出一系列新措施，包括成立國際青年人才交流基地，助力青年深度參與大灣區建設，更好融入及服務國家發展大局。



一五規劃關注青年學業、就業等需要

梁宏正出席一個活動致辭時表示，行政長官上月公布的香港第一個五年規劃，為香港主動對接國家發展戰略，以及更好融入和服務國家發展大局的行動綱領。他提到，五年規劃強調要開拓青年發展空間，更關注青年在學業、就業、創業，以及職業方面需要，並重點培養服務國家所需、發揮香港所長的青年人才。同時，藉各項活動啟發青年潛能、傳承愛國愛港精神、啟動青年國際交流合作。

梁宏正： 施政報告提出措施 助力青年融入國家發展

梁宏正又指，為呼應五年規劃，施政報告提出一系列新措施，包括成立國際青年人才交流基地，開拓新興領域的實習和培訓機會，以及深化青年愛國主義教育等。他認為，相關措施將助力青年拓展國際事業，深度參與大灣區建設，更好融入及服務國家發展大局。