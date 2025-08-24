九龍總商會青年節一連兩日舉行　梁宏正指政府高度重視青年發展

九龍總商會聯同油尖旺民政事務處合辦的「九龍總商會青年節2025」，於昨日和今日 （23、24日）一連兩日在九龍旺角麥花臣遊樂場舉行。今年活動再度獲民政事務總署「社區參與計劃」資助。署理民政及青年事務局局長梁宏正表示，特區政府高度重視青年發展，並為年輕人提供全方位支援，裝備自己。



九龍總商會聯同油尖旺民政事務處合辦的「九龍總商會青年節2025」，於8月23及24 日一連兩日在九龍旺角麥花臣遊樂場舉行。(九龍總商會)

署理民政及青年事務局局長梁宏正致辭時表示，特區政府高度重視青年發展，並透過《青年發展藍圖》為年輕人提供全方位支援，涵蓋教育、就業、創業及文化交流等範疇，協助他們裝備自己。(九龍總商會)

署理民政及青年事務局局長梁宏正參觀青年節攤位。(九龍總商會)

署理民政及青年事務局局長梁宏正致辭時表示，特區政府高度重視青年發展，並透過《青年發展藍圖》為年輕人提供全方位支援，涵蓋教育、就業、創業及文化交流等範疇，協助他們裝備自己。同時，他特別讚揚九龍總商會多年來積極推動青年工作，為青年建立展示才華和交流合作的平台，並寄語青年勇於嘗試、發揮創意、追求理想，並將個人發展與香港繁榮及國家發展緊密結合。

九龍總商會理事長袁家樂先生。(九龍總商會)

九龍總商會理事長袁家樂先生開幕致辭亦表示，青年節至今已踏入第三屆，活動秉持「工商之興，在於青年；香港之旺，在於青年」的信念，持續協助青年建立聯繫網絡，發揮才華。他勉勵青年以香港的國際化視野對接大灣區產業鏈，利用專業知識服務跨境市場，並可在孵化平台落地創業。他強調，商會將繼續透過實習、導師及創業支援，為青年提供資源，幫助他們投身大灣區及國際市場，成為推動社會發展的新生力量。

香港首位輪椅羽毛球運動員、2024巴黎殘奧銀牌得主陳浩源希望社會大眾在十一月全運會時，繼續支持香港運動員，讓他們因大家鼓勵而毋懼辛勞，可堅持追夢。(九龍總商會)

香港首位輪椅羽毛球運動員、2024年巴黎殘奧銀牌得主陳浩源先生在活動上分享其心路歷程。他提到自己17年前受傷殘疾後，被視為無作為的「一粒石」，到為香港奪得奬牌被形容為「香港英雄」，印證運動能「點石成金」。他勉勵青年要相信自己，勇於擁抱運動，必能發揮潛能，亦希望社會大眾在11月全運會時，繼續支持香港運動員，讓他們因大家鼓勵而毋懼辛勞，可堅持追夢。

年僅15歲的氣槍實用射擊青年組世界冠軍溫竣然。(九龍總商會)

另一位運動員是年僅15歲的氣槍實用射擊青年組世界冠軍溫竣然。他表示，青年運動員最大挑戰是如何平衡學業與訓練，並感謝父母、學校、槍會及教練支持。他強調只要努力便能克服一切困難，亦勉勵其他青年運動員繼續堅持不懈。

「九龍總商會青年節2025」免費入場，預計客吸引數千名市民參與。為響應將於11 月舉行的「第十五屆全國運動會」，活動更增添運動元素，設有運動題材的VR 遊戲攤位，亦有全運會吉祥物到現場打氣，與青年一同響應全國盛事。