選委會選舉｜選管會辦候選人簡介會　陸啟康：確保公開誠實公平

選委會界別分組一般選舉將於11月22日舉行，選管會今晚（3日）舉辦候選人簡介會，主席陸啟康向候選人講解選舉安排、選舉活動指引內容及進行競選活動時應注意的重要事項，期間提到選舉開支超過上限屬違法，任何促使或阻礙候選人當選而舉辦的聚會都當作選舉聚會需要申報等，以確保選舉在公開、誠實及公平的情況下進行。



選舉管理委員會主席陸啟康法官今晚（3日）在2026年選舉委員會界別分組一般選舉候選人簡介會，向候選人講解選舉安排、選舉活動指引及進行競選活動時應注意的重要事項。（政府新聞處）

2026年11月3日，2026年選舉委員會界別分組一般選舉候選人簡介會。（左起）廉政公署廉潔選舉事務統籌李婉芝、律政司高級助理法律政策專員（政制發展及選舉組）羅英敏、陸啟康法官、選舉事務處總選舉事務主任謝衍文和香港郵政總經理（門巿業務）招婉佩。（政府新聞處）

選管會主席陸啟康於今晚的簡介會上說，提名期內共接獲1,115份候選人提名表格，候選人資格審查委員會早前在憲報公布獲有效提名的候選人名單，選舉主任亦刊憲公布各個無須競逐的界別分組妥為選出的候選人詳情。

他指，今次選舉須要競逐的界別分組共有31個，當中涉及約5,700名投票人，他們可於11月22日投票，選出723名選委會委員。選舉主任已於10月29日以抽籤方式決定候選人姓名在選票上的排列次序，而候選人編號亦已在憲報公布。

陸啟康於會上向候選人講解選舉安排、選舉活動指引內容及進行競選活動時應注意的重要事項，包括選舉開支超過上限屬違法，任何促使或阻礙候選人當選而舉辦的聚會均當作選舉聚會需要申報等，以確保選舉在公開、誠實及公平的情況下進行。

他在會上特別提到，如候選人身處的現場有人公開表明支持他，又或打擊其他候選人等，候選人要即時澄清與他無關，並要求對方不要繼續這個行動，倘對方不停止，最好要馬上離場，「你真的不離場都可以，如果在這個情況下，這部分可能就當一個選舉聚會，你就要分擔這個選舉開支。」