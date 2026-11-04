重設旺角行人專用區吸遊客？　羅淑佩：屢收投訴須「極度審慎」

政府於2018年終止了昔日為街頭賣藝集中地的西洋菜南街行人專用區。有議員建議，在全港不同的合適地區增設行人專用區，包括西洋菜南街行人專用區，直言「如果大家純粹諗居民角度嘅話，蘭桂坊係唔需要開嘅」，認為重點只需要處理表演所產生的聲浪。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，過往部分公眾人士在公眾地方進行街頭表演時，造成街頭管理、公共秩序等滋擾，以往行人專用區表演活動亦曾引致大量投訴，當局對重設行人專用區建議持極為審慎態度。



自由黨邵家輝。（立法會）

邵家輝倡重設行人專用區

旺角行人專用區於2000年設立，過去曾是街頭表演的集中地。不過，油尖旺區議會於2018年5月通過「殺街」動議，正式取消專用區。立法會今日（4日）討論「推動社區深度遊」的口頭質詢。自由黨批發及零售界議員邵家輝問到，有否考慮在全港不同的合適地區增設行人專用區及容許規劃有序的街頭表演，包括重設西洋菜南街行人專用區等，以向旅客呈獻不同形式的表演藝術。

羅淑佩。（直播截圖）

羅淑佩：街頭表演曾釀大量投訴 對居民商戶造成影響

羅淑佩表示，政府一直積極推動文化藝術發展，然而過往部分公眾人士在公眾地方進行街頭表演時，確實造成街頭管理、公共秩序等滋擾，以往行人專用區表演活動曾引致大量投訴，行人專用區或對鄰近路段不同地區人士及商戶造成影響，故當局對重設行人專用區建議持極為審慎態度。

邵家輝質疑，「如果大家純粹諗居民角度嘅話，蘭桂坊係唔需要開，所有Halloween（萬聖節）啲人全部唔使走上去」。他強調在平衡地區發展，善用空間亦重要。他提及自己當年曾呼籲整頓西洋菜南街的問題，但目的並非要求當局終止行人專用區，而是要求處理所產生的聲浪。他指，18區無處不旅遊需要做到落地。

羅淑佩回覆稱，上述答覆並非文體旅局單一政策局的意見，而是諮詢多個不同部門後達成的共識。她稱，雖然很希望將香港不同特色展現，但要考慮居民使用公共空間的需要。

九龍西議員梁文廣發言。（方承恩攝）

廟街牌檔能轉型表演區？ 梁文廣促釋出空間

九龍西梁文廣指，西洋菜南街的行人專用區過去長期面對嘈音，環境衞生秩序等管理挑戰，最終在商戶及居民支持下，才能終止行人專用區，認為事件反映在未有充足配套，及共識下會引起重大矛盾，相信政府在未有共識前不會重開。不過，他關注政府會否考慮整合廟街牌檔，騰出表演空間去平衡文化加旅遊、地區經濟及居民權益。

羅淑佩表示，政府及旅發局有推出措施協助轉型更新，料旅客增加廟街這類傳統景點可重拾吸引力。至於整合廟街牌檔方面，她認為要視乎牌照情況，即使商戶沒有開檔亦不等於願意交出牌照或地方，提供作表演專區。她又指，倘若設表演專區，居民意見亦要小心考慮。

民建聯選委界議員陳恒鑌問到，政府會否考慮設計更多地方讓人表演，讓香港的文藝特色能進一步發展。羅淑佩稱，政府重視戶外表演空間，現時政府及不同機構均有開放轄下作戶外表演空間，例如沙田大會堂設有舞台開放計劃、西九文化區亦有西九街頭表演計劃，政府會鼓勵不同部門及企業開放用地作表演的空間。