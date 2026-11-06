澳門前議員區錦新國安罪成　囚12年半　法院指其承認勾結境外組織

澳門民主派人士、前立法會議員區錦新去年涉「顛覆國家政權罪」、「危害國家安全行為罪」等被捕。初級法院刑事法庭今（6日）裁定區錦新四項罪成，被判囚12年半。裁決指區錦新2023至2024年期間，嫌犯先後與多個境外組織勾連，收集及散佈虛假且明顯有所歪曲的消息，引發澳門居民對中央人民政府的仇恨。



法院又指，區錦新在庭審中對大部分基礎事實並無異議，亦承認勾結和串通多個境外組織的事實行為構成犯罪，並認同法院為其指派的辯護律師意見。該案為澳門《維護國家安全法》立法後的首宗案件，亦是首宗閉門審理的案件，初級法院指今天宣判有數十名市民及傳媒等旁聽。



澳門民主派人士、前立法會議員區錦新。(資料圖片)

被控七罪終四項罪名成立 9月中閉門審理

69歲的區錦新曾任立法會議員達20年，亦曾任「澳門民主發展聯委會」理事長，舉辦及參與多年悼念六四活動。

區錦新被控觸犯三項「顛覆國家政權罪」、三項「危害國家安全的行為罪」，以及一項「違反保密罪」。澳門初級法院今早10時宣讀裁決，及後10時48分於澳門新聞局網站發佈新聞稿，區錦新最終一項「顛覆國家政權罪」、兩項「危害國家安全的行為罪」及「違反保密罪」罪成，合共被判處12年半。新聞稿指，數十名市民、傳媒以及嫌犯家屬出席了今天的公開宣判。

區由法院指派律師 法院稱他承認勾結境外組織

初級法院新聞稿指整個訴訟過程中，區錦新沒有自行聘請律師，由法院「依法為其指定代表律師」依法充分行使了辯護權，法庭亦有批准家屬定期探訪。法院指合議庭「審慎全面客觀」分析所有證據，包括嫌犯陳述、證人證供、扣押證物、通訊紀錄及刑偵報告。

庭審中，嫌犯對大部分基礎事實並無異議，亦承認勾結和串通多個境外組織的事實行為構成犯罪，並認同辯護律師為其辯護的意見。 澳門初級法院新聞稿

區錦新去年7月被捕後一直還柙

澳門警方於去年7月底，以涉違反《維護國家安全法》拘捕區錦新。今年7月初，初級法院預審後確定他涉嫌觸犯7項罪名。根據《維護國家安全法》，「顛覆國家政權」罪可處10年至25年徒刑。初級法院指，為確保不對國家安全利益造成損害，決定以「不公開方式開庭審理相關案件」，9月16日及18日閉門審理案件。

區錦新（左）2001年起至2021年擔任立法會議員。（吳國昌及區錦新網上服務點facebook相片）

區錦新曾任立法會直選議員20載 為新澳門學社創社成員

區錦新是一名教師，他於澳門未回歸前曾任澳葡政府市政議員。1992年，他與澳門另一民主派人士吳國昌聯會成立新澳門學社，提倡以專業知識研究澳門社會議題，並監督政府施政。

澳門回歸後2001年首屆立法會選舉，吳國昌與區錦新合組「民主新澳門」候選名單，於直選得票近1萬7千票、佔21%，成為得票最多的直選名單。區錦新從此展開其20載直選議員生涯，其後成功連任四次。

2013年至2016年間，新澳門學社內部新舊兩派成員出現分歧，區錦新2016年以「學社背離當年創辦宗旨信念」為由退出，另組「澳門社區發展新動力」。2021年，區錦新宣佈不參加立法會選舉，結束20年直選議員生涯。