澳門司警拘民主派前立會議員區錦新　涉勾結境外勢力危害國家安全

澳門司法警察局今日（31日）公布，昨日（30日）拘捕一名68歲姓區本地男子，稱有強烈跡象顯示他長期勾結反國反華組織及敵對勢力，引發他人仇恨中央人民政府、破壞澳門特區選舉，嚴重危害國家安全，違反《維護國家安全法》第13條。



據了解，被捕者是澳門民主派前立法會直選議員區錦新。有澳門媒體稱，區錦新今日早上被移交檢察院，其妻子亦有到場，被列為證人。澳門《維護國家安全法》2009年生效，2023年完成修改，司警局今日公布的個案，相信是首宗涉嫌觸犯澳門《維護國家安全法》被捕個案。



據了解，澳門民主派前立法會直選議員區錦新昨日（30日）被澳門司警拘捕，今日（31日）早上移交檢察院。（區錦新facebook相片）

據了解，澳門民主派前立法會直選議員區錦新昨日（30日）被澳門司警拘捕，今日（31日）早上移交檢察院。（資料圖片／吳鍾坤攝）

澳門司法警察局表示，維護國家安全執法機構經長時間的偵查和積累證據，於近日成功鎖定一名68歲本澳居民區姓男子，昨天下午於該男子的中區住所，將他帶返警局調查。

司警局：有人2022年起勾連境外反華組織提供大量不實且具煽動性資料

司警指案情顯示，有人自2022年起涉嫌勾連一境外反華組織，向對方提供大量不實且具煽動性的資料，以作為境外及網上持續公開展覽之用。澳門《維護國家安全法》2023年生效後，該組織繼續使用有關資料，同時涉嫌與多個境外反華實體長期聯繫，多次提供不實的本澳資訊。

藉此引起本澳居民甚至不明真相的各國民眾對我國中央政府和澳門特區政府的仇恨、破壞本澳2024年行政長官選舉和引致外國對本澳採取敵對行動 澳門司法警察局新聞稿

司警局：嫌犯長期勾結境外敵對勢力

司警指有強烈跡象顯示，嫌犯長期勾結境外敵對勢力，透過相互串通、協助他人收集或公然散佈虛假及明顯歪曲的消息等方式，引發他人對中央人民政府的仇恨、促成反華勢力採取對中華人民共和國及其澳門特別行政區的敵對行動，以及破壞澳門特別行政區的選舉，嚴重危害國家安全。

司警局今天以違反《維護國家安全法》第13條「與澳門特別行政區以外的組織、團體或個人建立聯繫作出危害國家安全的行為」的罪名，將嫌犯移交檢察院偵辦。

區錦新澳門回歸後任議員20載

區錦新於澳門回歸前1993年起擔任澳門市政議員，回歸後經立法會直選連續5屆擔任立法會議員，任期由2001年至2021年。到2021年立法會選舉，區錦新宣佈不尋求連任，其多年來的競選拍檔吳國昌以及多名民主派參選者，被指不效忠澳門特區被取消參選資格。