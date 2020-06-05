六四31｜澳門議員區錦新兩女集會後被帶返警署　扣逾三小時獲釋

昨天是六四事件31周年，澳門亦有民眾悼念。民主發展聯委會在巴掌圍斜巷一個住宅單位舉行室內六四晚會。民主發展聯委會理事長、議員區錦新的兩名女兒參加完集會之後，回家途中路經玫瑰堂前地拍照，結果被警員帶返警署扣留逾三小時。

區錦新兩女在澳門玫瑰堂前地拍下這張照片。(區錦新fb)

區錦新今日(5日)在臉書撰文表示，其大女兒在教堂對面的石櫈上拍照。結果二人被大批警員包圍，在出示身分證後仍被帶回警署核實身份，最後在警署扣留了三個小時。期間警方聲稱有可能告二人非法集會，又指即使只有一個人停留在一個地方，就可以視為集會。

區錦新斥警方所講的集會定義荒謬，認為若然這定義可成立，任何一個澳門人都可隨時被控非法集會。據區錦新太太的貼文指，兩名女兒沒有叫過口號，「想是這樣傻呼呼的手邊有之前活動分發的小燈和場刋，剛拍好了這張照片，便成了新聞人物」。

民主發展聯委會過去30年一直在澳門議事亭前地舉行六四燭光集會，今年因應疫情防控，治安警不容許在議事亭前地舉辦，民聯會其後向終審法院上訴被駁回後改在室內舉行，民聯會稱為配合防疫措施，所有出席晚會的市民須出示個人健康碼、測量體溫及保持距離等防疫措施。與會人數亦會控制在 10人，並在網上同步直播，市民可透過加入手機應用程式 Telegram參與。