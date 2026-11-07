香港青年發展高峰論壇｜李家超： 五年規劃提升青年發展機遇

第三屆「香港‧青年發展高峰論壇」今天（7日）舉行，行政長官李家超表示，香港首份「五年規劃」為經濟及社會發展提供清晰藍圖，提升青年發展機遇，又指論壇為文化交流與建立長遠聯繫的「跳板」，籲把握契機跟與會者深入交流理念，將對未來的遠大願景轉化為切實發展機遇。



第三屆香港青年發展高峰論壇逾3300人參加

民政及青年事務局主辦的第三屆「香港青年發展高峰論壇」今日（7日）在灣仔會展舉行，主題為「開拓青年新領域 逐夢前行創未來」，超過3300人登記參加。

李家超以視像形式出席致辭時指，香港首份「五年規劃」為經濟及社會發展提供清晰藍圖，提升青年發展機遇，培育新一代成為具國際視野、有抱負的青年。他又指，是次論壇為香港促進國際青年交流的旗艦盛事，匯聚來自內地及世界各地的官員、青年專家與青年領袖，為文化交流及建立與維持聯繫的「跳板」，呼籲青年把握機會，與來自世界各地與會者交流，將對未來的遠大願景轉化為切實發展機遇。

政務司司長陳國基出席第三屆香港青年發展高峰論壇。（政府新聞處)

首個五年規劃與施政報告 將青年發展放於首位

陳國基指，香港首個五年規劃與施政報告同樣將青年發展放於首位，包括提出成立「國際青年人才交流基地」等，協助青年走向世界。他提到，政府正擴大青年實習及培訓活動，包括人工智能、金融、航天科技等重點領域，相信有助香港青年服務社區、經濟以至國家需要。

安排本地考察活動 參觀河套、M+博物館等

麥美娟表示，大會由昨日起一連三日，為參加者安排本地考察活動，包括參觀河套科創築城館、數碼港、金管局、香港故宮文化博物館、M+博物館等，向世界說好香港故事。