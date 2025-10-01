來稿｜青年發展高峰論壇：機遇奔來　海闊天空

來稿作者：陳然



近日（9月27日）參與香港青年發展高峰論壇，作為地區青年發展及公民教育委員，筆者對民青局不懈推動青年發展的決心深感敬佩，也樂見香港青年在五光十色的領域各綻光彩。同時，政府對青年發展的高度重視與鼎力支持，更讓我對香港青年的未來充滿期待。每當主流媒體談及「青年發展」時，往往圍繞幾個老問題：樓價高企、躺平文化、玩樂主義等。這些「長期病患」今日暫不贅述，我反而希望分享一些易被主流視角忽略，但卻隨近幾年地緣政治變化與科技發展，悄然為香港青年帶來的獨特機遇。



青年機遇奔來

發展海闊天空

筆者始終認為，香港青年的前景並不如主流媒體所描述的那般悲觀。僅從「就業」與「職業」發展觀察，當代青年思維靈活、善於變通，職業選擇也比以往更具流動性與突破性。

地緣政治變局中，香港青年展現出驚人的適應力。「中概股」回流催生金融科技人才需求，「粵港澳大灣區」建設提供跨域發展平台，造就了傳統職場晉升之外的新賽道。過去職場晉升往往受制於僵化的階級觀念，青年即便勤懇工作亦難尋發揮空間。如今，傳統商業模式遭遇挑戰，企業反而需要年輕思維注入創新活力，因此越來越重視年輕員工的意見。就職業發展而言，香港青年發揮所長的機會實則比以前更多。

+ 7

良策落地有聲

改善青年參與

此外，港府在青年發展規劃上也展現出較鄰近地區更前瞻的視野。過去，青年議題常被簡化為學業、就業與置業的「三業問題」，青年在公共話語中更像是一個需要被扶助的群體。

然而，這種視角正在成為歷史。民青局透過《青年發展藍圖》提供多元渠道讓青年表達意見，越來越多青年參與公共事務，政府與社會各界也對青年聲音給予充分尊重與鼓勵。論壇透露的青年委員「代際共治」模式，突破性地將青年決策參與率從過往的象徵性5%，提升至實質性23%。

於挑戰中淬煉

重鑄獅子山精神

以「青年宿舍計劃」為例，新版方案採納青年自主設計的「共享生活空間」概念，使用率較傳統模式提升41%。我看見的不再是過往階級固化、官僚主義盛行的公共行政體系，而是一群充滿活力的青年，懷着赤子之心，期待貢獻所長，為香港未來建言獻策。

這是最好的時代，也是最壞的時代。正如論壇主題所揭示的，真正的青年發展不是解決「問題」，而是釋放「可能」。現在正是香港青年參與建設香港的黃金時期。期待香港青年能在「危機」中尋找「轉機」，不再抱怨上一代享盡紅利，而是把握難得的建設機遇，昂首向前，展現屬於這一代的「獅子山精神」——在艱難逆境中，憑藉努力、智慧與同舟共濟的信念，開創出一條新路。

作者陳然是人力資源規劃委員會非官方委員，東區青年發展及公民教育委員會委員，灣仔中西區工商聯青委會主席，銅鑼灣工商聯首席會長，基建工程師。



