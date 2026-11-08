陳茂波：大力推動盛事谷高增值旅遊　亞博灣仔擴建增四成會展空間

財政司司長陳茂波今日（8日）發表網誌，總結過去一周香港接連舉辦的多場金融峰會及國際展覽。他強調，政府會繼續大力推動不同領域的盛事，並完善配套，讓高增值旅遊和會展業的發展更蓬勃。他又表示，隨着亞洲國際博覽館第二期及灣仔北重建項目落成，本港大型會展空間將增加超過四成，為不同主辦機構提供更廣闊的舞台。



財政司司長陳茂波出席世界鑑賞家盛典開幕典禮後，與香港機場管理局行政總裁張李佳蕙（左）和英富曼集團首席營運官兼英富曼會展行政總裁Patrick Martell（右）在展覽的遊艇上合照。（財政司司長網誌）

展覽客消費力強 人均較一般旅客高七成

陳茂波在網誌中指出，過去一周香港會展場地格外熱鬧，包括在亞博館舉行的「世界鑑賞家盛典」及灣仔會展的「香港國際美酒展」。其中，「世界鑑賞家盛典」是今年《財政預算案》預留一億元專項撥款後，首個受惠的嶄新大型國際展覽，三天活動吸引逾3,000名來自世界各地的訪客。

他引述業界研究指，國際展覽訪客的人均消費約9,300元，較一般過夜旅客高出約七成。研究亦估算，展覽業在2024年為香港帶來超過500億元的經濟效益，並創造約67,000個全職就業機會。他表示，投資峰會與生活品味展覽接連舉行，發揮了良好的聯乘效應，讓訪客留港時間更長、消費更多，廣泛帶動酒店、餐飲及零售業。

SKYTOPIA 2028年建成 可吸引更多高增值旅客

為進一步推動高增值旅遊和會展業，陳茂波強調必須完善硬件配套。他指出，亞博館第二期預計於2028年落成，將增設可容納約兩萬人的多用途場館；而灣仔北重建項目亦正全速推進。兩個項目完成後，香港的大型會展空間將增加超過四成。

SKYTOPIA項目未來將打造成世界級綜合娛樂樞紐。(機管局提供)

此外，配合「港艇北上」和「粵艇南下」政策，機場城市SKYTOPIA的遊艇港灣項目已於今年啟動，首階段預計2028年底建成，將提供約500個泊位，當中一半可供超級遊艇停泊，預料將吸引更多高增值旅客來港。

第三季經濟增長5.2% 年底盛事連連

經濟數據方面，陳茂波指本港今年第三季經濟按年增長5.2%，首三季合計增長5.1%，創五年來同期最快增速。單計10月，訪港旅客按年上升11.8%。他形容近期市面熱鬧氣氛「走在街頭也感受得到」，不少旺區食肆訂位不易，核心商業區交通亦見擠塞。

財政司司長陳茂波在世界鑑賞家盛典開幕典禮上致辭。（財政司司長網誌）

展望未來兩個月，陳茂波預告香港將繼續「盛事連連」。旅發局的「香港繽紛冬日巡禮」將於本月中環揭幕，「光影匯」更會延伸至尖沙咀和銅鑼灣。此外，中環海濱Clockenflap音樂節、啟德體育園國際羽毛球賽事、多場大型演唱會及跨年倒數活動將接連登場，為2026年送上壓軸好戲。