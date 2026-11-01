陳茂波：本港第三季經濟增長料勝預期　受惠出口增長快、內需穩健

周二（3日）將公布本港今年第三季本地生產總值的預估數字，財政司司長陳茂波今天（1日）預告，初步看來在出口增長加快和內部需求穩健的支持下，第三季經濟按年增長將高於市場預期，增速較第二季有所加快；香港亦將連續第15個季度錄得正增長。他說今年首三季合計，實質本地生產總值的按年增幅，亦是5年來同期最大。隨着經濟保持良好勢頭，全年的經濟增長預測亦可望再上調。



陳茂波上周在澳洲會計師公會2026高峰會上致辭。（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌表示，細看這一輪增長，科技創新是重要的驅動力。全球人工智能投資熱潮持續，帶動對高端電子零件和人工智能相關貨品的殷切需求。亞洲區內相關產供鏈深度融合、競爭力強，香港亦從中受惠。本港九月份商品出口貨值按年大升64.9%，連續第20個月錄得雙位數增長，單月增幅更創逾四十年來新高。當中，「辦公室機器和自動資料處理儀器」的出口貨值急升183.7%。

財政司司長陳茂波。（資料圖片/黄寶瑩攝）

投資方面，陳茂波指私人投資開支已連續三個季度錄得雙位數增長，踏入今年第三季，增長勢頭延續，反映企業對前景抱有信心。服務輸出亦受惠於訪港旅遊業持續增長、跨境運輸暢旺和金融市場活躍。即將公布的零售和餐飲收益數字亦將繼續錄得溫和增長。就業市場方面，經濟穩步增長，打工仔實質收入上升。不過，地緣政經局勢和主要央行貨幣政策走向等外圍不穩定、不確定因素持續，政府會繼續密切留意市場情況。