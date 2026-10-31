今年經濟增長或為五年來最強勁　陳茂波：派糖與否要看數據

香港經濟逐步復甦，財政司司長陳茂波今日（31日）表示，從第三季統計數字分析，經濟「維持不錯增長」，今年全年有機會為過去五年來最強勁的一年；至於明年財政預算案會否「派糖」，他指需要看數據，強調會盡力，但未來基建開支大，政府會審慎理財。



陳茂波指今年經濟增長或為過去五年最強勁一年。(梁鵬威攝)

上半年經濟增長5.1% 第三季「維持不錯增長」

陳茂波今日出席電台節目表示，上半年經濟增長速度不錯，達5.1%，出口拉動強勁，而投資增長速度和力度延續至第三季。他續稱，雖然現時未公布第三季數字，但第三季出口依然非常強勁，因為本港舉辦很多盛事、訪港旅客多，從第三季統計數字分析，經濟維持不錯增長，今年有望成為過去5年來，經濟增長最強勁的一年。

全年經濟預測「可以向上調」

問到會否修訂全年經濟增長預估數字，陳茂波指，可以向上調，稍後政府經濟顧問會詳細分享。他又稱，當局一直留意經濟數據的變化和動向，不僅僅是第三季，踏入第四季勢頭依然很好。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》後舉行記者會。（鄭子峰攝）

陳茂波：未來基建開支大 會審慎理財

至於明年預算案會否派糖，惠及更多普羅大眾。陳茂波指需要看數據，強調會盡力，但未來基建開支大，會審慎理財。他坦言，未來還有不少外圍風險，假設地緣政治緊張、中東戰爭持續，將影響油價壓力，從而引發以美國為首的通脹壓力。

他估計，明年息口維持相對高位，對物業市場、整體經濟可能有影響，政府會小心金融風險。