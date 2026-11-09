大律師公會不服吳靄儀未被訓誡求覆核　指損大律師聲譽屬專業失當

前立法會議員兼大律師吳靄儀因2019年參與8.18流水式集會，被裁定參與未經批准集結罪成，判囚9個月、緩刑2年。香港大律師公會其後將事件轉交大律師紀律審裁組研訊，吳獲裁定專業失當投訴不成立。



公會其後入稟高等法院申請司法覆核（HCAL 1407/2026），要求宣告投訴屬實，並指示審裁組發訓誡信。案件今（9日）在高等法院開庭，公會指，吳帶頭領導非法集會，在大眾眼中有可能損害大律師聲譽，構成專業失當。法官歐陽桂如表示會在半年內頒布裁決。



申請人為香港大律師公會，答辯人為大律師紀律審裁組（由資深大律師郭莎樂、大律師趙芷筠，及業外人士施麗珊組成），利害關係方為吳靄儀。

吳靄儀。(陳曉欣攝)

若令大律師專業聲譽受損應受訓誡

大律師公會今由資深大律師余若海代表。余陳詞指，上訴庭裁定非法集結控罪嚴重，判處即時監禁是唯一適當刑罰。余指，審裁組在裁斷時用錯測試，僅考慮了吳的行為在道德上有無錯誤。然而，根據大律師公會守則，若大律師的行為很可能令大律師專業聲譽受損，或以其他方式削弱公眾對大律師專業的信心，便應受到訓誡。

余主張，吳參與非法集會時處於社會動盪時期，其行為令法治和警方執法面臨挑戰，案件性質嚴重，若套用適當測試，吳應受訓誡。

吳指審裁組的裁決非基於吳的政治動機

代表吳靄儀的資深大律師白天賜指，相關測試並非「緊身衣（straitjacket）」，審裁組的裁決的重點並非基於吳的政治動機，裁決亦不反映政治立場的對錯。成員認為，吳出於真誠的政治理念而參與集會，故裁定吳沒有專業失當。

即使吳是大律師亦擁有私人生活

白天賜亦指，即使吳身為大律師，也可擁有私人生活，她在工餘時間以私人身份參與集會，無關其專業身份。