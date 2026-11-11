北都條例恢復二讀　議員關注項目審批：賦權放寬並非容許黑箱作業

為加快北都發展，政府提出北都專屬法例，針對六大範疇拆牆鬆綁。立法會今日（11日）恢復二讀辯論有關條例草案。多名議員表明支持北都專屬法例，強調北都要提速提效，必須簡化流程，而專屬法律正可賦予北都更高效率發展機制。



對於有意見擔心專屬法例，會令政府欠缺監管。有議員強調，雖然專屬法例賦予行政機關較大的酌情權，以及拆牆鬆綁的空間，簡化程序不等於降低標準，賦權放寬亦不等同容許行政當局「黑箱作業」，又建議訂立不同類型項目的平均處理時間等量化指標，以加強公眾監督。



河套深港科技創新合作區。（楊凱力攝）

北都專屬法例涉六大範疇 涵簡化城規程序等

政府早前提出《北部都會區發展條例草案》，建議訂立專屬法例，以主體法例加附屬法例方式， 授權行政長官會同行政會議按需要就六大範疇訂立附例，包括「簡化城規程序」、「加快支付收地補償」、「創新建築技術 」、「靈活實施噪音管制 」、「便利跨境流動 」，以及「成立園區公司 」等六大範疇訂立附例。

經民聯立法會議員梁美芬。（直播截圖）

法案委員會主席梁美芬：北都發展要簡化流程

立法會今日恢復二讀辯論條例草案。法案委員會主席、經民聯選委界議員梁美芬強調，北都發展要提速提效，須破除制度束縛，簡化流程。她又強調，香港是法治社會，任何改革需要做到法律先行，才能吸引海內外投資者與高端人才安心進駐。

她形容，北都專屬法律是一條「鑰匙」，為北都發展打開「大門」，日後政府提出的附屬法例則可處理包括土地補償、便利跨境流動等「小門」，相信專屬法律正可賦予北都更靈活、更高效率發展機制。

林筱魯：賦權放寬不等同容許政府黑箱作業

選委界議員林筱魯表示，雖然專屬法例賦權行政機關較大的酌情權和拆牆鬆綁的空間，但強調簡化程序不等於降低標準，賦權放寬亦不等同容許行政當局「黑箱作業」。他又認為，假若各政策局和部門未能真正實現同心協力按相同流程走，申請者很可能會陷入一個部門放行，另一個部門「落閘」的困境，促請當局設立跨部門單一窗口審批機制，明確審批時間表與績效指標（KPI）。

姚銘倡定期公布項目審批時間等量化指標 加強監督

民建聯新界北議員姚銘同樣關注審批安排，強調政府必須確保規劃、收地、屋宇及環保審批等各方面工作有充足人手配合，避免在法例上落實「提速」，但在行政環節上卻出現「塞車」的情況。他又建議，政府在法律實施後，定期公布量化指標，包括不同類型項目的平均處理時間，並將每年向立法會匯報一次的頻率，加密至每半年匯報一次，以加強公眾監督。

姚祖輝（直播截圖）

姚祖輝：北都建設必須要快 才可搶佔先機

商界（第二）議員姚祖輝認為，香港要融入國家發展大局，要建設為「國際創新科技中心」，打造成「國際高端人才集聚高地」，北都正正可以提供土壤，但要讓香港形成「南金融、北創科」的產業佈局，香港仍需努力，而專屬法例正正是北都建設的「加速器」。

姚祖輝又稱，很多國內外企業同投資者都表示對香港好有興趣，特別是認識了「北都」這個發展新引擎後，更加希望來港尋找發展空間。不過，他強調「天下武功，惟快不破」，面對複雜且瞬息萬變的地緣政治，北都建設必須要快，才可搶佔先機，免得投資者轉移其他城市。