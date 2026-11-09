北都條例不含招商引資等範疇　議員倡推文件解說如何配合現行法例

立法會北都發展條例草案將於本周三恢復二讀辯論。相關條例草案委員會今日（9日）開記招分享審議過程，委員會主席梁美芬於會上指，條例不涵蓋招商引資及低空經濟等範疇，聚焦土地規劃和地政程序，委員會已要求政府提交綜合性解說文件，向大眾、海外投資者、有意進駐北都人士作解說。



立法會北都發展條例草案委員會今日開記招分享審議過程。（洪戩昊攝）

為加快工程建設及助力產業營運，政府推出北都發展條例，在7月交予立法會審議。條例涵蓋精簡城規程序、加快收地賠償、促進工程創新、推動跨境要素流動、為北都明確劃界，及簡化申請建築噪音許可證的程序及要求六大範疇。

梁美芬：本港首次為特定區域設法例 具歷史意義

立法會北都發展條例草案委員會主席梁美芬指，今次是香港首次為特定區域設法例，具歷史意義。根據她多年審議法例的經驗，北都發展條例的複雜性依然很高。委員會共開了12次會，合共近30小時才完成審議，期間除審議主體條例，亦討論5條相關附屬法例及工程技術備忘錄，亦檢視17條現行法例。不過，她以過往參與過的委員會作例子，例如一地兩檢花64小時、國歌條例花50小時，完善選舉條例亦花47小時，她認為今次已屬高效。

梁美芬指，今次是香港首次為特定區域設法例，具歷史意義。（洪戩昊攝）

條例不涵蓋招商引資和低空經濟等範疇，數個委員也有追問政府如何處理、委員亦再三要求政府推出解說文件，說明條例如何與現行法例相輔相成。梁美芬指，已要求政府提交綜合性解說文件，向大眾、海外投資者、有意進駐北都人士作解說。

在「招商引資」方面，委員會成員簡慧敏指雖沒有在《條例草案》六個分部，但政府承諾擬透過全港性法例著墨，如修訂《稅務條例》為先進製造、創科研發及物流等政府就「北都」定位所吸引的 重點產業提供5%或半稅優惠。期望政府多聆聽業界對在「北都」發展要再進一步減免稅收，提供更大誘因的聲音。

員會成員簡慧敏指雖沒有在《條例草案》六個分部，但政府承諾擬透過全港性法例著墨。（洪戩昊攝）

北都建築為速度犧牲品質？林振昇：唔係淨係話快就得

北都發展條例建議，只要建築事務監督認為工程能便利創新及提升建造品質，即可考慮准許對《建築物條例》的條文作出變通或豁免。被問及會否影響工程安全性，委員會副主席林振昇則指，北都發展條例清楚列明哪些範圍可獲豁免，例如要有創新設計、技術及物料等。發展局旗下部門將來亦會設審批小組，以監察情況，「唔係淨係話快就得」。