鼠患攻尖沙咀旅遊區　陳婉嫻抨食環滅鼠交差：是否應找專才幫忙？

本港多地先後發現鼠蹤，引來外界關注。其中旅遊熱點尖沙咀文化中心觀景台一帶，被拍到有約20隻老鼠在夜間流連惹熱議。工聯會元老、前立法會議員陳婉嫻今日（12日）表示認為說明現行滅鼠策略是「交差」。她說，問題在於捕鼠和滅鼠的方法，憶當年政府請鼠王來港，反問今天是否應該找些「專才」來幫忙？



Threads流傳圖片及短片，內容指尖沙咀文化中心觀景台一帶有大批老鼠夜間流連，帖主稱目測至少有20隻以上老鼠出沒。（rhino.1580949／Threads）

陳婉嫻：國際旅遊城市讓旅客與鼠同遊 滅鼠工作巨大落差

陳婉嫻表示，香港鼠患近日再度成為全城熱話，惟令人尷尬的是這次老鼠並非出沒於後巷街市，而是大搖大擺攻佔尖沙咀文化中心海旁及星光大道一帶的旅遊核心區。她引述網上很多影片都見到群鼠在花叢附近亂竄，有遊客直言「對香港扣晒分」，直言鼠患嚴重影響國際形象。

一個以國際旅遊城市自居的地方，竟讓旅客在維港夜景前與鼠同遊，相關部門的滅鼠工作顯然與市民及遊客的期望存在巨大落差。 陳婉嫻

陳婉嫻抨食環滅鼠交差：是否應找專才幫忙？

陳婉嫻指，鼠患成因固然與遺留食物、垃圾處理不善有關，但更根本的問題在於部門管理與執法被動。食環署指整體鼠患受控，但現實卻是旅遊區、食肆接連出現鼠踪。

諷刺的是食環署雖稱「多次巡查」，但記者和市民現場所見捕鼠器竟零收穫，鼠隻依然橫行，這就說明現行滅鼠策略是「交差」而已。 陳婉嫻

工聯會會務顧問陳婉嫻。（何夏怡攝）

陳婉嫻認為當局強調「多管齊下」與「科技監測」，但在遊客區鼠群公然覓食、酒樓老鼠從天而降擊中茶客的荒誕場景面前，這些解釋顯得無力。