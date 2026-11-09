網傳尖沙咀文化中心有鼠群出沒　食環署派員巡查跟進｜有片

本港多區出現鼠患，Threads昨日（8日）流傳圖片及短片，內容指尖沙咀文化中心及觀景台一帶有大批老鼠夜間流連，帖主稱目測至少有20隻以上老鼠出沒。事件隨即引發網民熱議及關注文化中心的環境衞生問題。



食環署今（9日）晚發文，指留意到相關情況，提到署方分區人員最近已多次主動進入尖沙咀文化中心範圍巡查，並即時向場地管理人員及其承辦商提供針對性的防鼠建議，會採取「多管齊下」的策略，結合科技監測、環境治理及直接誘捕與毒殺來全面應對鼠患。



Threads昨日（8日）流傳圖片及短片，內容指尖沙咀文化中心觀景台一帶有大批老鼠夜間流連，帖主稱目測至少有20隻以上老鼠出沒。（rhino.1580949／Threads）

針對尖沙咀文化中心及文化中心一帶的鼠患問題，食環署今（9日）在社交媒體回應，指早前已留意到相關情況，並強調防治鼠患一刻都不能鬆懈。署方分區人員最近已多次主動進入文化中心範圍巡查，並即時向場地管理人員及其承辦商提供針對性的防鼠建議。

食環署表示現正採取多管齊下策略，結合科技監測、環境治理、直接誘捕及毒殺來全面應對鼠患，並要求場地管理方執行四大防鼠措施，包括增加鼠餌點及捕鼠器以增設防線、加強修剪植被以理清隱患減少鼠隻藏匿點、善用金屬網封堵鼠洞及行走路徑以封堵通道，以及盡快跟進及維修破損設施以完善設施。

食環署提到，防鼠滅鼠不能單靠事後巡查，更不能待發現鼠蹤後才採取行動，各場地管理部門必須主動履行管理責任，做好日常巡查、環境清潔及承辦商監督。署方同時呼籲市民及場地承辦商妥善處理垃圾、切勿遺留食物並保持環境清潔，並強調署方會繼續與各政府部門緊密合作提供專業技術支援，共同維護本港環境衞生。

食環署表示現正採取多管齊下策略，結合科技監測、環境治理、直接誘捕及毒殺來全面應對鼠患。（食物環境衞生署 Food and Environmental Hygiene Department／Facebook）

食環署表示現正採取多管齊下策略，結合科技監測、環境治理、直接誘捕及毒殺來全面應對鼠患。（食物環境衞生署 Food and Environmental Hygiene Department／Facebook）

本港多區包括大角咀櫻桃街、葵涌大隴街、紅磡黃埔街、港鐵葵芳站、青衣城食肆、屯門食肆、港鐵大窩口站等地方，上月起先後被發現有鼠蹤，引來外界關注。▼觀塘成業街▼

光天化日之下，垃圾箱底部轆底和罅隙位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。（Threads@troubleshoot_the_world影片截圖）

光天化日之下，垃圾箱底部轆底和罅隙位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。（Threads@troubleshoot_the_world影片截圖）

光天化日之下，垃圾箱底部轆底和罅隙位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。（Threads@troubleshoot_the_world影片截圖）

仍然有老鼠亂竄。（陳永武攝）

其中一個老鼠籠內有老鼠，發出吱吱叫聲。（陳永武攝）

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▼港鐵大窩口站▼



一隻老鼠在港鐵大窩口站內的銀色金屬設備櫃附近出沒。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

老鼠沿牆邊奔跑。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

老鼠跳上多級樓梯離開，身手非常敏捷。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

▼屯門華都商場食肆▼



根據帖主上載的影片，老鼠在天花板喉管爬來爬去，體型龐大，身手敏捷。（Threads@_hanasan影片截圖）

▼青衣城食肆▼



老鼠旁邊放有多盤雞蛋、罐頭及其他食材，環境相當雜亂。（Threads@englanddaddy圖片）

▼紅磡黃埔街後巷▼



至少有10多隻老鼠在後巷穿梭。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

▼葵涌大隴街休憩花園下方斜坡▼



葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（資料圖片／王譯揚攝）

▼港鐵葵芳站▼



一隻老鼠在港鐵葵芳站大堂沿牆邊遊走，而且試圖跳入一個消防裝置內，卻不果，行為儼如「紮紮跳」。（網上影片截圖）

▼觀塘區▼



多隻老鼠在行人路遊走，其中一隻帶隊竄入水馬內，隨後有超過10隻老鼠輪流跟隨。（網上影片截圖）

▼大角咀櫻桃街公園▼

