尖沙咀文化中心鼠群夜遊覓食｜康文署兩周接5投訴　正加強滅鼠

本港多地先後發現鼠蹤，引來外界關注。其中旅遊熱點尖沙咀文化中心觀景台一帶，被拍到有約20隻老鼠在夜間流連，惹來網民熱議。康文署回覆《香港01》表示，香港文化中心廣場及觀景台一帶為旅遊熱點，由於遊人眾多且不少人自備食物休憩及進食或吸引老鼠覓食。過去兩周已接獲5宗鼠患投訴，因此署方於11月2日已在上址一帶放置捕鼠器及鼠藥餌盒、清除鼠患藏匿點和其來往通道等加強防治蟲鼠措施，昨日（9日）早上亦聯同滅鼠承辦商及食環署到場觀察。



Threads前日（8日）流傳圖片及短片，內容指尖沙咀文化中心觀景台一帶有大批老鼠夜間流連，帖主稱目測至少有20隻以上老鼠出沒。（rhino.1580949／Threads）

針對鼠患問題，康文署表示十分重視轄下場地的環境衞生，一直致力保持場地清潔，安排清潔員工每日清潔場地及花床，妥善處理場內垃圾，以斷絕老鼠的食物來源及藏身地方，並安排滅鼠承辦商採取相應的防治措施。

署方指，香港文化中心廣場和觀景台為本地旅遊熱點，遊人眾多，當中不少遊人自攜食物在相關位置休憩及進食或吸引老鼠尋找食物。過去兩星期，署方曾接獲5宗就香港文化中心廣場範圍有鼠患的投訴。作為場地管理部門，署方高度關注廣場範圍出現鼠蹤，現正積極作出跟進。

康文署上周一（2日）安排滅鼠承辦商在廣場及觀景台加強防治蟲鼠措施，包括放置捕鼠器及鼠藥餌盒、清除鼠患藏匿點和其來往通道等，以及增加夜間巡視及清潔；昨日（9日）早上署方亦再次與滅鼠承辦商及食環署到觀景台進行聯合視察，偵查鼠患源頭並加強防治工作，包括更換及補充鼠餌以增成效、修剪廣場和花床內的植物、填補觀景台的裂縫罅隙以堵破鼠隻藏匿熱點等。

康文署會繼續多管齊下處理鼠患問題，除了採取多項防治措施，並加強巡察、宣傳及教育工作，例如派發單張，呼籲市民及遊人注意環境衞生。署方會持續與相關部門緊密聯繫，聽取專業意見，協力嚴謹落實轄下場地各項防鼠及治鼠措施，保持場地環境清潔衞生。同時繼續嚴格監察承辦商的服務表現，以確保符合要求。

食環署昨日（9日）晚上亦發文稱，署方分區人員最近已多次主動進入尖沙咀文化中心範圍巡查，並即時向場地管理人員及其承辦商提供針對性的防鼠建議，會採取「多管齊下」的策略，結合科技監測、環境治理及直接誘捕與毒殺來全面應對鼠患。

本港多區包括大角咀櫻桃街、葵涌大隴街、紅磡黃埔街、港鐵葵芳站、青衣城食肆、屯門食肆、港鐵大窩口站等地方，上月起先後被發現有鼠蹤，引來外界關注。

▼觀塘成業街▼



光天化日之下，垃圾箱底部轆底和罅隙位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。（Threads@troubleshoot_the_world影片截圖）

光天化日之下，垃圾箱底部轆底和罅隙位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。（Threads@troubleshoot_the_world影片截圖）

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▼港鐵大窩口站▼



一隻老鼠在港鐵大窩口站內的銀色金屬設備櫃附近出沒。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

老鼠沿牆邊奔跑。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

老鼠跳上多級樓梯離開，身手非常敏捷。（Threads@mmel_rice_18影片截圖）

▼屯門華都商場食肆▼



根據帖主上載的影片，老鼠在天花板喉管爬來爬去，體型龐大，身手敏捷。（Threads@_hanasan影片截圖）

▼青衣城食肆▼



老鼠旁邊放有多盤雞蛋、罐頭及其他食材，環境相當雜亂。（Threads@englanddaddy圖片）

▼紅磡黃埔街後巷▼



至少有10多隻老鼠在後巷穿梭。（Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」影片截圖）

▼葵涌大隴街休憩花園下方斜坡▼



葵涌大隴街休憩花園下方斜坡出現鼠患，《香港01》記者10月23日晚上到場觀察，亦見到多隻老鼠亂竄。（資料圖片／王譯揚攝）

▼港鐵葵芳站▼



一隻老鼠在港鐵葵芳站大堂沿牆邊遊走，而且試圖跳入一個消防裝置內，卻不果，行為儼如「紮紮跳」。（網上影片截圖）

▼觀塘區▼



多隻老鼠在行人路遊走，其中一隻帶隊竄入水馬內，隨後有超過10隻老鼠輪流跟隨。（網上影片截圖）

▼大角咀櫻桃街公園▼

