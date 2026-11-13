瑪麗醫院壞𨋢｜建築署長「不知者不罪」？　田北辰促重新考慮調查

發展局完成瑪麗醫院升降機事故調查報告指建築署監管疏忽、機電署驗收制度不足。立法會今日（13日）舉行特別會議，會上多名議員直言對事件感到失望，及形容匪夷所思，要求政府啟動「部門首長責任制」第二級調查，但發展局局長甯漢豪稱今次事件未達到相關調查門檻。實政圓桌召集人田北辰對此提出質疑，直言不同意當局拒絕啟動第二級調查，要求重新考慮，讓部門首長責任制得以體現。

田北辰提到，報告指事件中建築署項目團隊未有警覺事件的嚴重性，遲遲未向建築署署長報告，導致署長未能及早介入和處理問題，他認為有關辯解非常牽強，認為如果以此說法「咁將來啲署長真係好易做」。對於報告稱機電署現行制度及思維有不足，他又質疑，難道一個部門制度有不足，「部門之首真係完全冇責任？」



莊豪鋒、陳曼琪關注會否啟動第二級調查

政府早前表明會啟動紀律程序，會上實政圓桌議員莊豪鋒問到，政府會否一併啟動「部門首長責任制」第二級調查，調查事件有否首長級公務員涉及失誤，以及何時會公布紀律懲處涉及哪些公務員；選委界議員陳曼琪質疑，「呢個唔係制度係咩問題」，「（發展局）佢哋話有制度，但我哋係睇實際㗎嘛」，要求局方研究是否啟動第二級調查。

甯漢豪表示，當局對啟動第一、二級調查有清晰指引，並非一有問題出現便要用二級調查，啟動第二級調查需要部門出現嚴重問題，涉及廣泛及重複性系統問題，以及事件顯示部門首長有應做而不做的事情，觀乎報告所交代的情況，發展局不認為達上述要求。

田北辰在社交平台回應指，報告就建築署署長的辯解非常牽強。對於報告稱，「建築署的項目團隊未有警覺事件的嚴重性，遲遲未有將工程遇到的情況全面地向建築署署長報告，導致建築署署長未能及早介入和處理問題」，他質疑，倘若以此說法，日後署長的工作會相當輕鬆。

只要佢（署長）第一日上任就同成個部門講，政府請你哋嚟係要解決問題嘅，唔好稍有懷疑或睇到問題就搵我，咁如果爆出大鑊，佢咪永遠都係最遲嗰個先知，咪所有問題都唔會上身？ 田北辰

至於機電署方面，田北辰表示，報告多次提到機電工程署制度有不足，質疑「一個部門嘅制度有不足，無論係制度設計或者制度執行嘅問題，部門之首真係完全冇責任？」

田北辰促重新考慮啟動第二級調查 體現部門首長責任制

行政長官李家超在《2025年施政報告》中提出建立「部門首長責任制」，要求部門首長對部門工作負責，增強執行能力與效能。相關機制包含兩級調查機制，第一級「一般性質問題」由部門首長負責查找不足、予以改善，並按公務員管理制度對過失人員作出相應的行政或紀律處理； 第二級指當「部門出現嚴重問題，或涉及廣泛或重複性的系統問題，或有跡象顯示問題可能涉及部門首長的角色」， 會在主管局長請示並得司長同意（或司長主動指示）下啟動，並由獨立的「公務員敍用委員會」主導的專設調查小組負責，查找不足與釐清責任。

田北辰。（廖雁雄攝/資料圖片）

田北辰表示，不明白發展局為何不啟動第二級獨立調查。他認為，機制列出的三個條件是「或」的關係，即只要出現其中一個便已成立。

他強調，看畢報告後，認為實在很難以問題不嚴重，而且報告亦指出情況是重複發生，制度問題也是系統問題之一，建議局方重新考慮啟動第二級調查，讓部門首長責任制得以體現。