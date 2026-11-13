瑪麗醫院壞𨋢｜被批不及早公布　甯漢豪：無話隱瞞　憂惹公眾擔心

瑪麗醫院「臨床大樓1」升降機接連出現故障及急墜，多部升降機停用維修。發展局昨日披露調查報告，揭發井道偏差呈平行四邊形，批評建築署監管不到位，署方人員警覺性不足。立法會發展事務委員會今早（13日）舉行特別會議商討有關事宜。選委界議員陳凱欣批評情況令人難以接受，形容屬混亂不堪，又質疑政府早已知悉事件，「點解唔坦白同我哋講？」。她亦譴責醫管局作為僱主，在每個星期都出現困𨋢問題，但卻未有停用升降機。



發展局局長甯漢豪解釋指，發現問題當時仍在執修階段，未了解故障的原因、有否修補方案等，擔心公布會引起公眾擔心，強調「我哋無話要隱瞞住呢件事，只係幾時作出更全面嘅公布的考慮。」



今年8月12日，瑪麗醫院「臨床大樓1」有部分升降機被封起。（資料圖片/羅敏妍攝）

立法會議員陳凱欣。（資料圖片）

陳凱欣批把關人如合起雙眼 應檢視兩署結構性問題

選委界議員陳凱欣指報告將事件來龍去脈交代得清清楚楚，但情況令人難以接受，形容屬「混亂不堪」。她批評「起樓嗰個起得差，長方形起到平衡四邊形」，「起得差之餘裝𨋢嗰個又繼續擺部𨋢入去，部𨋢擺到入去，困𨋢又繼續用，困到238宗個案都仍然無停（用）」。

她形容事件為「錯完又錯，咁多層重重都出問題」，同意政府有制度、有把關，但感覺把關的人都猶如合起雙眼，又指事件不但涉及私人機構，更有政府部門把從中把關，認為除檢視承建商，當局亦應檢視建築署及機電署是否有結構性問題及工作上問題要處理，否則問題會再發生。

批政府早知悉事件 未悉時開誠布公

她提到，立法會及傳媒先後向醫管局查詢事件，醫管局在8月回覆查詢時從未談及井道出現問題，及後建築署方交代事件，直至9月發展局才發出新聞稿首次提井道問題，質疑當局為何這個時間才開誠布公，「你哋咁早已經知成件事，之前考慮啲咩，點解唔坦白同我哋講」。

她又譴責醫管局，認為醫管局在事件不單單為用家，指每星期都出現困𨋢，但醫管局作為僱主卻未有停用，強調醫護人員亦是需要關顧的人，要求醫管局交代為何漠視醫護人員的安全。

發展局局長甯漢豪。（直播截圖）

甯漢豪稱須先找問題 「無話隱瞞」

甯漢豪表示，醫衞局曾向發展局表示升降機出現問題，自己作為局長當時僅知悉很多升降機出現問題，但局方尚未了解故障的原因、有否修補方案等，當局考慮到當時仍在執修階段未完工，擔心會給公眾感覺為「（政府）我哋知道好多𨋢成日壞，不過唔知道原因、唔知到點處理」，認為這樣並非負責任的做法，反而會引起公眾擔心及影響公眾信心。因此，當時決定先找出問題，及後才公布，未有在醫管局向發展局提出問題時便公布事件。她強調，「我哋無話要隱瞞住呢件事，只係幾時作出更全面嘅公布的考慮」。

選委界陳曼琪。（資料圖片）

兩署24年早知問題 質疑發展局稱今年始知

選委界陳曼琪同樣不滿發展局遲交文件，又表明不同意局方所指的制度沒有問題，認為事件涉監督及行政方面的缺失。她續指，甯漢豪指當時不公布是希望了解事情，局方稱2026年才得悉事件。但報告顯示發展局轄下的建築署、機電署在2024年已知悉事件。

陳曼琪斥「呢個唔係制度係咩問題」，「（發展局）佢哋話有制度，但我哋係睇實際㗎嘛。文件有制度，但係批准清單又無，咁即係實際無啦。文件有制度，實際無制度，即係無制度。」

她批評，報告前後矛盾，直言不同意甯漢豪所稱事件不涉及廣泛，及重覆性系統問題，要求局方研究是否啟動第二級調查。

否認前後矛盾 甯漢豪：工務部門未必每個問題通報當局

甯漢豪則稱，不認為報告有任何前後矛盾。她指，發展局非每一個工程項目都為監督方，發展局的工務科主要負責工務工程的開支及施工進度，故雖然建築署提到事件有問題，但發展局確實無需知悉，而且制度亦沒要求工務部門，在每一個項目發現問題都要通報發展局。因此，建築署知道的事件不等於發展局亦知悉，強調報告為如實闡述事情。

她又認為，倘若每項都要求通報將會產生混淆，自己亦相信制度上無須就此作出規定。她續指，「如果有制度，個別人員執行得唔好，跟住我哋就話制度有問題，呢個我的確唔能夠同意」。不過，她同意事件反映制度有可改善的地方。

建築署署長李翹彥表示會檢視是次情況。（立法會直播截圖)

建築署署長李翹彥：日後如遇同類情況 會要求職員通報

建築署署長李翹彥表示會檢視是次情況，日後如果出現同類情況，會要求建築署職員通報。機電署署長潘國英指，是次事件反映升降機運作順暢度都十分重要，未來會加入機電署會一併檢察運行情況。針對重要建築物如醫院，署方會引入第三方檢測制度，確保運作暢順。

機電署署長潘國英。（立法會直播截圖)

醫院管理局香港島醫院聯網代理總行政經理（規劃及發展）陳金海表示，醫管局作為用家當然希望盡早遷入，但當發現問題已即時通知相關部門查找問題。他續指，在化驗室搬入大樓時，已與建築署及機電署商討，獲對方確認升降機可安全使用，所以醫管局為維持服務決定使用相關升降機。