瑪麗醫院壞𨋢報告｜一文看清建築署、機電署、承建商及分判商責任

瑪麗醫院新臨床大樓自去年11月起分階段使用，被揭發28部升降機屢現事故，並在興建時井道出現傾斜等問題。

發展局周四（12日）向立法會提交125頁的調查報告，點名批評建築署、機電署、新大樓承建商安保工程及升降機分判商安力電梯，當中批評建築署人員有不同程度缺失，會啟動紀律程序；機電署沒對違規情況作透徹調查，但人員未有明顯瀆職。該份報告更直斥安保有多項過失，對升降機井道施工責無旁貸；安力則無按圖則及無做足簽發安全證明的責任。



8月12日記者到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，發現大樓內大部份升降機均被鋼板或膠圍欄圍封暫停使用。（資料圖片）

瑪麗醫院新臨床大樓自去年11月起分階段使用，傳媒今年8月接連踢爆28部升降機接連出現故障，有24部需維修，井道出現傾斜等問題。發展局局長甯漢豪在9月稱，涉及𨋢槽結構外牆尺寸有偏差，會交調查報告給特首，並在立法會交代事件。

發展局周四（12日)向立法會提交125頁的調查報告，主力點名批評承建商安保工程、安裝升降機分判商安力電梯、建築署及機電署。

安保工程馬虎跟進 井道傾斜責無旁貸

報告首先點名承建商安保工程出現多項過失，包括井道施工失準責無旁貸、對分判商監管不力、知道井道尺寸和垂直度出現問題時馬虎跟進及擅自打鑿井道石屎，沒有提交修補方案。

安力無按圖則施工 簽安全證明無徹底檢查

升降機分判商安力無依據圖則安裝導軌和升降機機廂，工藝欠妥，影響升降機機廂在運行時的穩定性。安力簽發安全證書前，沒徹底檢查。安力所提交的「檢驗、測試及批准計劃」，無按要求檢驗升降機井道尺寸和垂直度狀況。

建築署無做好把關 同樣責無旁貸

該份調查報告批評建築署人員在個案處理上有不同程度缺失，包括批核人員在清晰及足夠的工程監督和驗收系統指引下，監管工作仍有不足之處，對問題警覺性不足，發現問題後亦沒有效跟進，錯失多個解決問題的機會，報告直指建築署同樣責無旁貸。

此外，建築署在機電署尚未簽發升降機准用證前，便違規批出完工證明書，署方人員表現欠佳，未有看清楚批發條件的「必要工程項目檢查清單」。

機電署過度依賴非政府人員核證

機電工程署簽發升降機准用證，會聚焦安全部件實地覆檢和測試，但其他要求包括安穩可靠度或運作暢順程度，則依靠升降機承辦商及其工程師自我認證，並執行相關工作，過度倚賴非政府專業人員核證，未有作出抽查。報告認為升降機准用證簽發制度有不足之處，須全面審視簽發升降機准用證的執行細節和進行改革。

報告指出機電署人員有遵從程序工作，沒有明顯瀆職，惟部分人員在個案處理上，未有對違規情況作透徹調查和跟進，建議向相關人員發出勸誡信，並在其表現評核報告作適當反映。