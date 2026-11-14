選委會選舉｜地建界候選人中環擺街站　多名「大孖沙」現身宣傳

選舉委員會界別分組選舉將於下周日（22日）舉行，今屆共有1115個候選人競逐982個選舉產生的席位。其中地產及建造界共有19位候選人，其中11位有共同政綱及理念。今日（14日）多位「大孖沙」在中環舉行街站，其中包括恒地主席李家誠、新鴻基執董郭基泓、長實執董趙國雄等人。



今屆地建界候選人之一及地產建設商會秘書長龍漢標表示，選舉委員會界別分組選舉雖然主要面向相關界別選民，但亦與全港市民有關，故希望透過是次活動宣傳參選理念。他又稱，是次為當局完善選舉制度後的首次選舉，有一定競爭，呼籲選民善用投票機會。



有9位候選人出席今日街站活動，當中有多位地產界「大孖沙」，包括恒地主席李家誠、新鴻基執董郭基泓、長實執董趙國雄、鷹君主席羅嘉瑞等人。（呂婉盈攝）

李家誠、郭基泓、趙國雄等人現身街站

是次地建界有11位候選人共同發布其政綱及理念，並以「建設美好香港，成就理想家園」為宣傳口號，政綱當中包括協助落實香港首個五年規劃、投入北都建設等等。其中有9位候選人出席今日街站活動，當中有多位地產界「大孖沙」，包括恒地主席李家誠、新鴻基執董郭基泓、長實執董趙國雄、鷹君主席羅嘉瑞、希慎執行主席利蘊蓮、新世界執董兼行政總裁黃少媚、華懋執董兼行政總裁張利民、地產建設商會會長簡基富及秘書長龍漢標。

地建界有11位候選人共同發布其政綱及理念，並以「建設美好香港，成就理想家園」為宣傳口號。（呂婉盈攝）

龍漢標：完善選舉制度有競爭 籲選民善用選票

候選人之一龍漢標表示，選舉委員會界別分組選舉雖然主要面向相關界別的選民，但亦與全港市民有關，故希望透過是次活動，親身向市民解釋參選理念。對於是次共有19名候選人競逐17個席位，龍漢標認為選舉有競爭，也是當局完善選舉制度後的首次選舉，選民能有更多選擇。他亦指，是次選舉亦可影響接下來的特首選舉，故呼籲具資格選民善用手中選票，並於下周日參與投票。

龍漢標呼籲具資格選民善用手中選票，並於下周日參與投票。（呂婉盈攝）

龍漢標又指，雖然香港多被指地少人多，不過他稱香港「其實地就唔係太少嘅」，只需配合良好的規劃發展。他稱，北都為香港土地的三分之一，其形勢可提供發展機遇，其中大學城可利用更多土地，助院校消除以往的空間限制。龍漢標續指，現時的舊區重建計劃亦可汲取規劃北都的經驗，故地產建造界相當重視北都的建設。

各界別參選人詳見選舉網站。