選委會選舉｜候選人收「溫提」擺街站　「大孖沙」落中環派傳單

選舉委員會界別分組選舉下周日（22日）舉行，共有1115個候選人競逐982個選舉產生的席位，多數選舉分組界別都出現超額，候選人需要進行有競爭選舉。政圈消息指，一眾候選人近日收到「溫馨提示」，須在本周六及周日出動擺街站派單張，帶動選舉氣氛。



當中，地產及建造界將於明日（14日）在中環舉行街站，多位「大孖沙」包括恒地主席李家誠、新鴻基執董郭基泓、長實執董趙國雄等等，將親身落區會見市民派單張，預計歷時15分鐘。



選舉不設「祝福名單」 入閘可「自由搏擊」

上屆選舉40個界別分組中有23個全數自動當選，儘管個別界別有競爭，惟仍只有一至兩人的差額，而在今次選委會選舉，則有多達31個界別分組屬差額選舉，需要投票。據了解，今年「有關方面」不希望太多人自動當選，亦不會有特別「祝福名單」，故在不破壞愛國陣營團結的前提下，入閘後可以「自由搏擊」。

李家誠、郭基泓、趙國雄明落區見市民

政圈耳語，一眾候選人近日收到「溫馨提示」，須在本周六及周日出動擺街站派單張，需在本周六及周日出動擺街站派單，政府方面亦相當配合，已批出所有街站申請，帶動選舉氣氛。當中，地產及建造界將於明日（14日）在中環舉行街站，多位「大孖沙」包括恒地主席李家誠、新鴻基執董郭基泓、長實執董趙國雄、鷹君主席羅嘉瑞、希慎執行主席利蘊蓮等，將親身落區會見市民並派發單張，預計歷時15分鐘。

顏汶羽落區派單張。（顏汶羽FACEBOOK）

循基層社團參選的前立法會議員顏汶羽昨日（13日）便在社交平台發文指，自己在牛頭角上邨街站，深入地區了解基層。

各界別參選人詳見選舉網站。