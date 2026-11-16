公務員照顧家庭假｜楊何蓓茵稱不包照顧寵物　毋須證明因相信同事

公務員事務局建議每名政府僱員每年可享最多12小時照顧家庭假，每次可申請放取1至4小時以處理家庭事務，如陪同家人覆診、到子女學校出席家長會、處理家居緊急事故等。

員工在一般情況下只須在放取照顧家庭假前，提交申請紀錄表並填寫申請原因，而無須提供證明文件。在今日（16日）的立法會公務員及資助機構員工事務委員會，公務員事務局局長楊何蓓茵指，局方相信同事在符合特定照顧家庭需要的情況下才會申請公務員照顧家庭假，所以在設計申請和批核程序時，盡量簡化及提供足夠彈性。



立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日開會討論公務員照顧家庭假。（直播截圖）

公務員照顧家庭假｜每年12小時 每次1至4小時

照顧家庭假容許僱員在特定情況下短暫離開工作崗位以照顧家庭需要，包括陪同家人應診、照顧患病家人、出席子女的學校活動，以及處理家中突發事宜。每名政府僱員每年可享最多12小時照顧家庭假，每次可申請放取1至4小時以處理家庭事務，每年末尚未放取的假期不得轉撥下一年放取。

楊何蓓茵稱在家陪小孩玩耍不屬合理申請原因

楊何蓓茵在會上對適用情況作解釋，陪伴小孩參與學校舉辦的活動屬合理原因，在家陪小孩玩耍則不屬。她特別提到，雖然現時很多人視寵物為家人，但照顧寵物同樣不屬合理原因。

楊何蓓茵特別提到，雖然現時很多人視寵物為家人，但照顧寵物同樣不屬合理原因。（直播截圖）

楊何蓓茵：照顧家庭假以小時作單位較例假更具彈性

議員卜國明問，其他行業及人手緊張的部門能否受惠。楊何蓓茵回應指若家庭有需要，公務員現時也會請例假，而且請假以半日計。照顧家庭假以小時作單位，「需要用少過半日嘅同事，其實仲可以快啲返工添」。至於若陪家人覆診需時超過4小時，她則建議公務員請例假。她亦表示，希望政府能起牽頭作用，其他行業也會仿效。

議員卜國明問，其他行業及人手緊張的部門能否受惠。（直播截圖）

員工在一般情況下只須在放取照顧家庭假前，提交申請紀錄表並填寫申請原因，而無須提供證明文件。公務員事務局局長楊何蓓茵指，局方相信同事在符合特定照顧家庭需要的情況下，才會申請放取這類假期，所以在設計申請和批核程序時，盡量以簡化及提供足夠彈性為重點。若管方對同事有信心，則不會要求對方交證明；但若管方有懷疑，則可以要求。

楊何蓓茵：前線員工也可放取照顧家庭假

議員林振昇則問，前線員工如紀律部隊、救生員等會否較難放取照顧家庭假。楊何蓓茵回應，任何部門現時也有緊急輪替機制，處理若有人突發未能上班的情況，所以相信前線員工可以像其他公務員一樣放取照顧家庭假。她亦指，由於照顧家庭假因應事件，所以不能累積。