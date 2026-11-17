【施政報告2026 / 新生嬰兒獎勵金 / 香港出生率】Tesla及SpaceX 行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交平台X留言談及香港低生育率，聲稱如果情況持續，香港人「很快便會消失」。對於如何解救生育率，新民黨港島西議員陳家珮認為，政府在鼓勵生育思維須與時並進，建議研究容許未婚年青人合法使用人工受孕等生殖科技，並探討代母懷孕安排，同時亦應就生育措施放膽進行研究，須大膽改革，探討並採取「非常手段」來應對危機。



港府在施政報告提出多項措施鼓勵生育，以及減輕家長照顧年幼子女壓力。（資料圖片/廖雁雄攝）

2025年中至今年年中嬰兒出生數字首次跌穿3萬

近年政府大力推動生育，自2023年起推出「組合拳」措施鼓勵生育，包括新生嬰兒獎勵金計劃、推出公屋「家有初生優先配屋計劃」、增加額外幼兒照顧服務名額等。然而，情況一直未有明顯改善。

政府統計處數據顯示，去年中至今年中有2.97萬名嬰兒出生，亦較10年前約5.98萬名嬰兒出生跌一半。翻查過往10年數據，出生率持續下跌，當中2019年中至2021年中跌幅最顯著，出生人數由4.95萬跌至3.85萬，下跌兩成。2022年中至2023年中雖稍回升，但仍維持3萬水平，直至今年首次跌穿。

新民黨港島西議員陳家珮。（資料圖片/夏家朗攝）

同意港出生率挑戰嚴峻 陳家珮：馬斯克只說明自然定律

對於馬斯克言論，陳家珮認為，對方只是說明一個自然定律，畢竟當一些瀕臨絕種的動物不再繁殖，便會走向滅絕。她同意，香港的出生率正面臨嚴峻挑戰，認為這與年輕人價值觀的轉變有關，相較上一輩，年輕一代不太重視成家立室，反而較崇尚不拍拖、不結婚、甚至不生育的生活方式。再者，目前孕婦在公立醫院分娩時，無法自由選擇自然分娩或剖腹生產，這亦可能令部分怕痛的人士對生育卻步。

陳家珮倡研准未婚年青人合法使用人工受孕等「非常手段」

陳家珮認為，在生育方面香港無須與新加坡、日本、韓國，甚至內地等地方作比較，但在鼓勵生育的思維上必須與時並進。她強調「非常時期，要用非常手段」，指目前有不少年輕人不渴望拍拖、結婚，當局應考慮對這些不婚但有生育意願的年輕人開放渠道，研究容許合法使用人工受孕等生殖科技。

Tesla及SpaceX 行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交平台X留言談及香港低生育率，聲稱如果情況持續，香港人「很快便會消失」。

探討代母懷孕安排

陳家珮又建議，社會可以進一步探討代母懷孕，思想無須過於守舊，無須認定「代母」生育不符合道德規範。她指，部份夫婦確實有醫療上的需要，例如有婦女在生育第一胎時曾出現嚴重併發症，但仍希望有另一胎而又不想冒險，代母正正能夠填補這方面的需求與功能。

必須大膽改革 陳家珮：唔好少少碰到道德底線就唔傾

陳家珮表示，現今科技發展迅速，除了真人代母外，甚至有地方正在研究以「機器人代母」。她強調，政府亦應就生育措施放膽進行研究，「唔好少少碰到呢個道德底線，就唔去諗，唔去傾」，面對香港出生率的嚴峻情況，當局必須大膽改革。

Tesla及SpaceX 行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交平台X留言談及香港低生育率，聲稱如果情況持續，香港人「很快便會消失」。

至於鼓勵生育的軟性配套，她建議政府加強宣傳與教育。她以，政府昔日推廣「兩個就夠晒數」的宣傳片為例，建議當局參考有關經驗，製作鼓勵生育的廣告或親子題材劇集，透過潛移默化的方式改變大眾觀念。

圖為民建聯選委界議員林琳。（資料圖片/梁鵬威攝）

林琳：馬斯克說香港人「很快便消失」只屬一個形容詞

另一議員，林琳則認為，馬斯克稱香港人「很快便會消失」只屬一個形容詞，而對方過去亦就新加坡的生育問題，作出類似的評論。不過，她認為，香港生育率偏低，與現代社會環境的轉變有關。因為過去為農業社會，多一個孩子就等同於多一個勞動力，但如今已截然不同。加上，現今社會對傳宗接代思想不如以往般強烈。

只有幼稚園教導家庭觀念 家庭觀念體系教育存在缺失

林琳提到，目前香港的教育體系中，只有幼稚園曾重點教導家庭觀念，然而從小學到中學，甚至大學的教育均甚少提及，但強調「讀書不應談戀愛」。她直言「點會期望一個讀書不應談戀愛嘅人，突然間畢咗業就想結婚？」 。

她續稱，香港教育缺乏「組織家庭」的概念，而且如今生兒育女及供養父母的觀念日漸淡化，認為本港在家庭觀念體系的教育上存在缺失，建議當局應在這些方面加強教育工作。

由小學去到中學，去到大學，都叫你讀書不應談戀愛。咁你點會期望一個讀書不應談戀愛嘅人，突然間畢咗業就會想結婚？ 林琳

倡效法內地就港人婚戀狀況作調查 以便政策制訂更精準

除在加強家庭觀念教育外，林琳亦建議，政府提倡「Know Your Body」（認識身體）的重要性，鼓勵年輕人了解自己的身體狀況，以便為未來生育做好準備。她另建議，政府可以效法內地就香港人的婚戀狀況作出調查，相信在數據支持下制訂鼓勵生育政策能更精準。