BNO｜港府致函14國領事　促拒絕以BNO申請工作假期簽證

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-25 21:36

英國政府於一月底推出「BNO 5+1」計劃，容許BNO持有人申請簽證赴英居留，中央政府及特區政府隨即反制，不再承認BNO作為旅遊證件。《路透社》今天（25日）引述多名外交官稱，港府去信多個外國駐港領事館，要求停止接受BNO護照作為申請工作假期簽證的證件，報道引述消息指，多個國家已表明不會跟從。 美國駐港領事館接受《香港01》查詢時表示，北京及政府不再承認BNO的決定，無礙美方承認BNO的政策方針，強調BNO仍可用作簽發證件和入境美國。 全國政協副主席、前特首梁振英表示，相信這是中國反制英國違反協定的第一步。 勞工處回覆《香港01》查詢時表示，港府已知會14個與香港簽訂工作假期協議的國家。

美國駐港領事館接受《01》查詢時表示，北京及政府不再承認BNO的決定，無礙美方承認BNO的政策方針，強調BNO仍可用作簽發證件和入境美國。（資料圖片）

港府目前與14國家簽訂Working Holiday協議

香港政府目前與新西蘭、澳洲、愛爾蘭、德國、日本、加拿大、韓國、法國、英國、奧地利、匈牙利 、瑞典、荷蘭及意大利政府簽訂工作假期計劃的雙邊安排協議。

勞工處回覆《香港01》查詢時表示，港府由1月31日起不再承認BNO為有效旅行證件和身份證明，因此，工作假期計劃下的香港參加者，只限於香港特區護照持有人，港府已透過駐港總領事館正式知會14個與香港簽訂工作假期計劃協議的國家。

《路透社》報道引述消息指，港府去信約12個外國領事館，指本港於今年1月31日起，已不再承認BNO作為旅遊證件，要求停止接受BNO護照作為申請工作假期簽證的證件。

香港政府目前與新西蘭、澳洲、愛爾蘭、德國、日本、加拿大、韓國、法國、英國、奧地利、匈牙利 、瑞典、荷蘭及意大利政府簽訂工作假期計劃的雙邊安排協議。

美國國務院：仍可用BNO簽發簽證

報道引述多個國家的回應，其中日本、南韓、澳大利和紐西蘭表明仍確認BNO，美國國務院回覆《路透社》指，美國仍承認BNO作為申請簽證的證件。

報道又引述一名西方高級外交官稱，相信多數國家對港府的要求置之不理，又直指港府無權要求任何國家接受哪些護照，另一名外交官更稱舉動接近挑釁（bordering on belligerent） 。

美國駐港領事館接受《01》查詢時表示，北京及政府不再承認BNO的決定，無礙美方承認BNO的政策方針，強調BNO仍可用作簽發證件和入境美國。

梁振英：反制英國違反協定的第一步

全國政協副主席、前特首梁振英在社交平台發帖，引述路透社報道，指「港府向12個外國領事館發信 要求不承認BNO」，他相信這是反制英國違反協定的第一步。他又說：「英國人如果真的要「照顧」BNO護照持有人，就 #乾脆現在給這些人英國本土護照吧！」