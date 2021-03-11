BNO VISA｜積金局禁以簽證提早領強積金　梁繼昌：難證永久離港

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-11 13:48

積金局昨（10日）發聲明指，港府今年1月29日起不承認BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，相關護照不會在香港，獲承認為任何形式的身份證明，也無法成為申請提早提取強積金的證據。 前會計界立法會議員、強積金計劃諮詢委員會委員梁繼昌今（11日）指，英國政府推出BNO「5+1」移民簽證，需時6年才能取得英國公民身份，而參加計劃人士可隨時返港，認為當局做法並非不合理，但有必要解釋，如何根據條例下決定。

梁繼昌認為英國開放予持BNO港人移英的新渠道需時6年，參加計劃人士不一定等於永久離開香港。（資料圖片）

梁繼昌今早在商台節目表示，根據強積金條例，提早提取強積金關鍵之一，是永久離開香港。惟英國開放予持BNO港人移英的新渠道需時6年，若申請人不適應當地生活，或找不到工作，有可能會再回港，放棄成為英國公民之路，因此參加計劃人士，不一定等於永久離開香港。

梁直言，積金局最新指引並非不合理，但若申請人已取得英國公民護照，亦能有在當地工作及置業證明，相關證明已是永久離港的強烈理據，認為當局無理由拒絕申請人提取強積金款項。

梁繼昌認為，當局發布新指引與BNO是否屬有效旅遊證件無大關係，而是強積金戶口擁有人是否永久離港。(資料圖片)

梁繼昌續指，當局發布新指引與BNO是否屬有效旅遊證件無大關係，而是強積金戶口擁有人是否永久離港。他提到有輿論批評相關指引是政治操作，但認為市民不應從政治層面審視相關安排。梁又認為，新指引的做法並非罕見，他以自己為例，自己已返港廿載，以香港為家，但至今仍未取得英國退休金。

現時多個國家為港人提供移民渠道，梁認為，能否提早取得強積金款項，要視乎積金局及信託人如何處理。他建議積金局向強積金管理人，及市民進一步解釋理據，若有市民不認同新指引，亦可提出司法覆核。

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