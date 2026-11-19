2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議今日（11月19日）在深圳舉行，行政長官李家超在會後見記者，表示會議期間與國家主席習近平有短暫交流，他向習近平提到，香港會用好「一國兩制」下內聯外通的優勢，更好融入和服務國家發展大局，並為亞太區合作和發展作出貢獻。李家超又指，昨天和智利總統簽署工作假期協議，是香港首次和拉丁美洲簽署，香港年輕人可以獲一年有關簽證。



行政長官李家超在深圳出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議後見記者。（潘耀昇攝）

李家超：向習近平介紹大灣區機遇專題研討情況

李家超總結APEC行程，提到在會議期間與國家主席習近平有短暫交流。他表示，自己向習近平介紹香港在亞太經合組織工商領導人峰會「大灣區與亞太發展機遇專題研討」的情況。他形容，與會人士對大灣區發展前景反應正面，討論相當熱烈，大家均認同大灣區潛力龐大。

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香港會發揮超級聯繫人及超級增值人角色

李家超續指，自己亦向習近平表示，香港會用好「一國兩制」下內聯外通的優勢，發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，更好融入和服務國家發展大局，並為亞太區合作和發展作出貢獻。

李家超前日（17日）在APEC工商領導人峰會上致辭，表示在日益複雜的環境下，全球比以往任何時候更需要開放和持續合作。他認為，粵港澳大灣區最能體現箇中的合作精神，其所產生成果正可說明合作的好處。而香港在大灣區的成功當中亦扮演着不可或缺的角色。他強調，香港可以成為企業的跳板和商業中心，協助把握大灣區的機遇，亦為資本開拓大灣區首選門戶。

國家主席習近平與行政長官李家超在APEC峰會前握手。

APEC領導人非正式會議今早舉行，李家超一早抵達會場，習近平與其握手時，以兩人佩戴的紅色圍巾為話題，稱「你看咱們戴的都一樣」，李家超回應稱「都一樣」。