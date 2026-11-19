亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議在深圳召開，美國總統特朗普（Donald Trump）昨日（11月18日）傍晚飛抵深圳，其車隊抵達福田東海朗廷酒店，隨行人員包括馬斯克（Elon Musk）等。這家以英式奢華著稱的五星級酒店，憑藉頂級的套房配置與極佳的地理位置，成為此次美國代表團在深圳的落腳點。



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Old Money Style盡顯奢華

根據酒店預訂平台資訊，該酒店提供主席套房、總統套房、行政套房、行政尊貴大床房等不同房型。

該酒店設有面積389平方米（約4187呎）的主席套房與232平方米（約2497呎）的總統套房，均坐擁灣景景觀。

價格方面，總統套房的報價約在31772至35303港元之間，加上稅費及附加費後，一晚總額約為3.7萬至4.1萬港元。而主席套房則是高達6萬人民幣（約70592港元）一晚。

價格方面，總統套房的報價約在31772至35303港元之間。（Trip截圖）

而主席套房則是高達6萬人民幣（約70592港元）一晚。（官網截圖）

公開資料顯示，東海朗廷隸屬香港朗廷酒店集團，品牌源自1865年倫敦朗廷酒店，酒店整體設計偏向經典的英倫「老錢風」（Old Money Style），注重私密性與服務細節，設有室內外泳池及提供正宗英式下午茶的廷廊，其品牌調性與特朗普的個人偏好高度契合。

距主會場僅約3公里

東海朗廷位於福田區深南大道車公廟片區，距離此次APEC主會場深圳國際交流中心（香蜜湖片區）僅約3公里，車程只需5至10分鐘。

這一地理優勢對元首車隊而言至關重要，既能保證極高的通勤效率，也大幅降低了在開放道路上行駛的安保風險，便於龐大隨行團隊快速往返會場與酒店。

東海朗廷位於福田區深南大道車公廟片區，距離此次APEC主會場深圳國際交流中心（香蜜湖片區）僅約3公里。（盧詩文 攝）

市民熱情圍觀 車隊抵達氣氛熱烈

自11月18日起，酒店周邊已聚集大批自發前來的市民。現場安保明顯升級，道路兩側拉起警戒線。當特朗普車隊抵達酒店時，現場氣氛熱烈，大批市民駐足圍觀並舉起手機拍攝。